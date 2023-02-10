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化身風格水手 王陽明站台Loro Piana 23春夏新品發表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
特別重視材質親膚性的王陽明，並大讚Loro Piana在材質上的選用與大膽混搭，是品牌經典特色。記者李政龍／攝影
特別重視材質親膚性的王陽明，並大讚Loro Piana在材質上的選用與大膽混搭，是品牌經典特色。記者李政龍／攝影

精品品牌Loro Piana今日發表23春夏系列，靈感自一趟遊走義大利的旅程得到啟發，旅程途經托斯卡尼、利古里亞海岸、薩蘭托鄉村以致埃奧利群島，並在休閒隨興與和諧中，營造出堅毅、活力的自在印象，現場並邀請男星王陽明出席站台。

今日出席活動時，王陽明選擇了麂皮雙口袋夾克、喀什米爾蠶絲上衣搭配單寧長褲與Summer Walk麂皮休閒便鞋，散發出海上男子般的寫意與冒險感；王陽明自陳今日穿搭一如平常自己的風格：casual、但要有品味，並特別注重材質，因為他容易流汗，所以更重視舒服、親膚性好的材質，也讓他推崇Loro Piana的優點就是會在男女裝中大量混用不同衣物材質（texture）；此外他並大讚Loro Piana的包款格外經典，像是今日使用的駝色、米色都合適與另一半兩人交換適用，尤其大容量特色，也合適一次收納兩人份的出遊隨身小物。

本季春夏Loro Piana春夏女裝亮點，以Jesper剪羊毛喀什米爾雙層夾克搭配上Lago D’orta喀什米爾POLO衫、小山羊喀什米爾縮口長褲與Mina小牛皮革漁夫帽，保暖而奢華；一系列長短版夾克如Rubert絲綢碎花長版雙面夾克、Iconic Winter Voyager喀什米爾長版夾克、Iconic Horsey Short喀什米爾連帽夾克，展現了柔美而堅毅的行動力，隨時隨地、盡情探索；然而Loro Piana並未忘記女性對於輕快浪漫與舒適性的追求，亞麻材質的拼接長版上衣、Veronica條紋長洋裝或Medea鏤空長洋裝與Cillia絲綢渲染長洋裝，更空靈展現了飄逸的民俗與知性風。

翻領的夾克則是男裝的共同語彙，無論是Andr亞麻夾克、Henfrey皮革絨毛領夾克、Horsey科技面料夾克，翻起的領片既保暖，也為俐落的線條增色不少；細節處的單品，則為整體造型畫龍點睛，膠框太陽眼鏡、Week_End Walk Evo麂皮拼接運動鞋或Baseball’s Cap科技面料棒球帽，透過色彩或風格的混搭，為經典的輪廓，賦予更鮮明的個人特色。

Daydream Bucket亞麻水桶包，85,000元。圖／Loro Piana提供
Daydream Bucket亞麻水桶包，85,000元。圖／Loro Piana提供
Porto Venere喀什米爾精紡圍巾，23,700元。圖／Loro Piana提供
Porto Venere喀什米爾精紡圍巾，23,700元。圖／Loro Piana提供
Trani小牛皮革夾腳涼鞋，29,600元。圖／Loro Piana提供
Trani小牛皮革夾腳涼鞋，29,600元。圖／Loro Piana提供
翻領夾克搭配上多樣化但具有鮮明特色的單品，展現Loro Piana男性穩重但躍躍欲試的冒險性格。圖／Loro Piana提供
翻領夾克搭配上多樣化但具有鮮明特色的單品，展現Loro Piana男性穩重但躍躍欲試的冒險性格。圖／Loro Piana提供
駱駝毛海流蘇披肩，34萬9,600元。
駱駝毛海流蘇披肩，34萬9,600元。
Newport Walk麂皮休閒鞋，28,000元。圖／Loro Piana提供
Newport Walk麂皮休閒鞋，28,000元。圖／Loro Piana提供
王陽明今日出席站台Loro Piana春夏新品記者會，以麂皮雙口袋夾克、喀什米爾蠶絲上衣搭配單寧長褲與Summer Walk麂皮休閒便鞋，散發出海上男子般的寫意與冒險感。記者李政龍／攝影
王陽明今日出席站台Loro Piana春夏新品記者會，以麂皮雙口袋夾克、喀什米爾蠶絲上衣搭配單寧長褲與Summer Walk麂皮休閒便鞋，散發出海上男子般的寫意與冒險感。記者李政龍／攝影
亞麻、渲染、喀什米爾、粗呢絨斗篷和大衣、印花真絲洋裝，構成了本季女性輕快飄逸的活力印象。圖／Loro Piana提供（合成圖）
亞麻、渲染、喀什米爾、粗呢絨斗篷和大衣、印花真絲洋裝，構成了本季女性輕快飄逸的活力印象。圖／Loro Piana提供（合成圖）
Summer Shopper亮片皮革鏤空手提包，58,300元。圖／Loro Piana提供
Summer Shopper亮片皮革鏤空手提包，58,300元。圖／Loro Piana提供
Selene條紋斗篷，64,200元。圖／Loro Piana提供
Selene條紋斗篷，64,200元。圖／Loro Piana提供

保暖 義大利

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