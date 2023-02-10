化身風格水手 王陽明站台Loro Piana 23春夏新品發表

精品品牌Loro Piana今日發表23春夏系列，靈感自一趟遊走義大利的旅程得到啟發，旅程途經托斯卡尼、利古里亞海岸、薩蘭托鄉村以致埃奧利群島，並在休閒隨興與和諧中，營造出堅毅、活力的自在印象，現場並邀請男星王陽明出席站台。

今日出席活動時，王陽明選擇了麂皮雙口袋夾克、喀什米爾蠶絲上衣搭配單寧長褲與Summer Walk麂皮休閒便鞋，散發出海上男子般的寫意與冒險感；王陽明自陳今日穿搭一如平常自己的風格：casual、但要有品味，並特別注重材質，因為他容易流汗，所以更重視舒服、親膚性好的材質，也讓他推崇Loro Piana的優點就是會在男女裝中大量混用不同衣物材質（texture）；此外他並大讚Loro Piana的包款格外經典，像是今日使用的駝色、米色都合適與另一半兩人交換適用，尤其大容量特色，也合適一次收納兩人份的出遊隨身小物。

本季春夏Loro Piana春夏女裝亮點，以Jesper剪羊毛喀什米爾雙層夾克搭配上Lago D’orta喀什米爾POLO衫、小山羊喀什米爾縮口長褲與Mina小牛皮革漁夫帽，保暖而奢華；一系列長短版夾克如Rubert絲綢碎花長版雙面夾克、Iconic Winter Voyager喀什米爾長版夾克、Iconic Horsey Short喀什米爾連帽夾克，展現了柔美而堅毅的行動力，隨時隨地、盡情探索；然而Loro Piana並未忘記女性對於輕快浪漫與舒適性的追求，亞麻材質的拼接長版上衣、Veronica條紋長洋裝或Medea鏤空長洋裝與Cillia絲綢渲染長洋裝，更空靈展現了飄逸的民俗與知性風。