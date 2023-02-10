嗑火鍋「送住宿券」！捷絲旅台南館大手筆「買鍋送房」

迎接春季旅行熱潮，捷絲旅台南館大手筆推出「買鍋送房」雙向優惠方案，3月31日前，不分平假日前往飯店一樓捷食藝餐廳點用「A5和牛波龍松露鍋」，即可獲贈「鼓悅客房平日住宿券」乙張，點餐就送、免抽獎。

上述火鍋雙人起鍋，價格每人1,880元，免費住宿券的效期則至6月30日。民眾也可直接從官網預訂「A5和牛波龍松露鍋」一泊一食專案，2月13日起，周一至周四入住指定房型，晚餐不用外出，下樓即可於餐廳大啖美味鍋物，雙人成行每人每晚1,880元，上述價格均另加一成服務費，官網訂房搭配高鐵聯票再享車票8折優惠。

捷絲旅台南館推出的「A5和牛波龍松露鍋」，提供日本A5鹿兒島和牛、整尾波士頓龍蝦、生蠔、干貝等豪奢涮料，湯頭則有松露燕麥奶或龍蝦高湯兩款可以選擇，搭配健康綜合鮮蔬拼盤，以及結尾的龍蝦泡飯桌邊服務，與加碼指定飲品無限暢飲。吃飽喝足後，還可擇日進住網美最愛飯店，享受泳池、交誼廳等設施與舒適客房，CP值超破表。

捷絲旅台南館同時與車程僅10分鐘、南台灣首座大型日系Outlet「Mitsui Outlet Park台南」合作，憑飯店地圖可在一樓服務中心兌換「滿2,000折100」的飯店專屬折價券。

捷食藝訂位專線：06-266-3218，需3天前預訂，餐費需另加一成服務費