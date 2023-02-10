燦坤「春耕購物節」2月限時開跑！全館8折起

時序剛過24節氣之始的立春，在春暖大地之時，燦坤即日起至2月28日全新推出「春耕購物節」，全館商品下殺8折起，指定品牌消費滿額還享最高回饋8%，另有期間限定「春暖花開券」大方送，現買現折。強檔優惠主推2月10日至2月12日限時3天Apple迎新送舊折抵加碼回饋，指定iPhone 14 Plus限時下殺87折；一級節能空調、冰箱舊換新，指定款現折1,001元再享政府補助最高5,000元；開學季強打筆電、桌機68折起。

燦坤「春耕購物節」聚齊百大3C品牌聯合響應，全館指定商品下殺8折起。活動期間購買指定品牌單品消費滿49元～5,999元，除回饋3%燦坤K幣外，加碼單張發票消費滿1,000元就送50元現折「春暖花開券」，K幣加現折享最高8%優惠；指定商品消費滿額還能再享高面額達999元的「春暖花開券」現折加碼送，數量有限、送完為止。

瞄準開學季3C商機，主打文書處理功能筆電限時68折起，現購指定款筆電就送M365一年版，搭舊換新方案最高可折抵14,800元。Acer Aspire 5筆記型電腦15.6吋原價27,900元、活動價18,900元；HP 15s超品筆記型電腦15.6吋活動價23,000元。開學換新螢幕，獨家推薦Acer 27型2K曲面液晶顯示器加購價5,888元，買指定桌機就送螢幕。聯想平板下殺7折起，首推聯想Tab M10 3rd Gen平板電腦活動價5,990元，購買指定款再送原廠皮套。活動期間購買PC、Mac主機，加購OFFICE 2021只要4,390元（原價4,790元），再送微軟滑鼠。另外，三星全新旗艦機系列新上市，2月19日前Samsung Galaxy S23全系列預購獨家贈「鴻兔大燦包」。

西洋情人節即將來臨，燦坤獨家推薦3C情人專屬好禮熱門榜，時尚情侶表甜蜜助攻下殺73折起，主推HUAWEI Watch Fit 2獨家兩件組特價7,990元，活動價現省2,990元再送市價4,377元超值大禮包；情侶款耳機推薦Jabra Elite 3/5真無線藍牙耳機，活動價兩件不到5,900元；追劇刷片推薦小米智慧投影機2，限時特價13,995元。

如果上週沒有跟到一年一次的燦坤獨家Apple Day，本週燦坤再特別推出「Apple迎新送舊」換新機活動，即日起至2月12日限時3天開跑。iPhone 14 Plus 512GB指定款下殺87折，活動價36,888元（原價42,400元）；指定款iPhone 14 Pro現折5%；現購指定款MacBook Air M2享現折10%優惠；iPad Pro M2以及iPhone 14指定款活動價現折8%；Apple Watch S8指定款可享7%折扣。活動期間攜帶Apple舊機至燦坤實體門市估價，即享「Apple迎新送舊」限定優惠，回收成功折抵金額再加碼10%，現場估價、立刻折抵。以上主推優惠品項限量販售，售完為止。

燦坤年後持續響應政府一級節能家電舊換新政策，最高可享政府補助最高5,000元。首推Panasonic 610公升玻璃四門變頻冰箱，最高可現省11,900元，買就送總價值4,589元的原廠贈品；聲寶530公升玻璃三門變頻冰箱最高可現省10,090元，另外送市價2,190元火山鬆餅機。

活動期間購買指定空調刷指定銀行信用卡並分期，再送1,001元銀行現折贈品券，還有豐富原廠贈品及燦坤加碼好禮。主打LG 一對一迴轉變頻單冷空調，券後價加上政府補助，現在買實質花費不到17,000元； TECO精品一對一變頻冷暖空調全新上市，刷指定銀行信用卡選擇分期再加上政府補助，最高現省10,401元，還有原廠好禮4選1。