情人節在家做菜好浪漫！心型鍋具、瓷器傳情一次就中
情人節想好要做什麼了嗎？如果還想不到，那就為另一半在家中下廚吧！親手做情人節大餐，除了菜色要特別設計外，搭配的鍋具、餐瓷更要精心搭配，法國鍋具品牌LE CREUSET特別以「新」為靈感，推出甜心系列與心型系列，直白的傳遞愛情，更能夠讓兩人在家下廚、吃飯，都更添加幸福浪漫氛圍。
提到心型造型，最早可回溯到13世紀初，法國藝術創作「梨之戀（Roman de la poire）」，以追求者雙膝跪地，把自己的心交給另一半，因此心型就代表傳遞愛意，但也有一說心型，來自兩隻天鵝的喙相交，代表互相選定之意。
LE CREUSET的甜心系列中，將手繪的愛心帶入鍋具、瓷器與調理配件，各種紛飛的心型圖案，搭配雪花白、胭脂紅、雪紡粉的商品中，高雅質感中，還充滿無數情意。
心型系列則是將愛心造型，融入外型與蓋頭設計，包括紅粉色系，還有沉靜黑新選擇，滿足不同族群的喜愛，其中推薦愛心琺瑯鑄鐵鍋20cm、一體成形可入烤箱的單柄26cm愛心煎盤、心型盤17cm、愛心杯組等，直接用愛心造型，傳遞情意，共享浪漫的情人餐時光。
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