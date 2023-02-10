情人節在家做菜好浪漫！心型鍋具、瓷器傳情一次就中

情人節想好要做什麼了嗎？如果還想不到，那就為另一半在家中下廚吧！親手做情人節大餐，除了菜色要特別設計外，搭配的鍋具、餐瓷更要精心搭配，法國鍋具品牌LE CREUSET特別以「新」為靈感，推出甜心系列與心型系列，直白的傳遞愛情，更能夠讓兩人在家下廚、吃飯，都更添加幸福浪漫氛圍。

提到心型造型，最早可回溯到13世紀初，法國藝術創作「梨之戀（Roman de la poire）」，以追求者雙膝跪地，把自己的心交給另一半，因此心型就代表傳遞愛意，但也有一說心型，來自兩隻天鵝的喙相交，代表互相選定之意。

LE CREUSET的甜心系列中，將手繪的愛心帶入鍋具、瓷器與調理配件，各種紛飛的心型圖案，搭配雪花白、胭脂紅、雪紡粉的商品中，高雅質感中，還充滿無數情意。