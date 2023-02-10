「比愛心」送蘋果煎餅！MAMAK檔 情人節連4天送新品

在荷蘭集結成軍的烏克蘭聯合芭蕾舞團，匯聚菁英舞者與頂尖藝術指導開創全新局面，二〇二二年六月在倫敦Coliseum劇院初試啼聲即一鳴驚人，更被外媒體盛讚為「奇蹟」的演出！接續展開世界巡迴，各地演出皆博得滿堂喝采，日前登上美國指標性劇院甘迺迪表演藝術中心，真摯與細膩的演出感動無數在坐觀眾。台灣也將迎接這群令人欽佩舞者們的到來，舞團將於今年四月首度登台，早鳥購票八八折優惠只到二月十三日！

2023-02-10 15:09