「比愛心」送蘋果煎餅！MAMAK檔 情人節連4天送新品
東區排隊名店「MAMAK檔星馬料理」推出全新甜品「蘋果煎餅」，2/11至2/14搭配情人節活動連送4天，每日限量20份。
活動辦法很簡單，只要來店消費點餐時，向店員「比出愛心」並拍照發文標記@MAMAK檔星馬料理，即可免費獲得一份「蘋果煎餅」，每人限領一份。
MAMAK檔星馬料理新推出的「蘋果煎餅」，選用美國華盛頓進口的優質紅潤熟成蘋果，果肉細緻，搭配進口肉桂粉，紐西蘭冷凝奶油，溫火慢煮，形成醇味蘋果內餡，再包入手工桿製薄餅中，香煎到餅皮酥脆，與酸甜蘋果餡完美結合，這也是MAMAK檔最新甜品。
Mamak檔星馬料理
電話：02-2731-6086
地址：台北市大安區敦化南路一段187巷72號1樓
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