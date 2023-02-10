烏克蘭聯合芭蕾舞團「天鵝湖」 早鳥優惠倒數

在荷蘭集結成軍的烏克蘭聯合芭蕾舞團，匯聚菁英舞者與頂尖藝術指導開創全新局面，二〇二二年六月在倫敦Coliseum劇院初試啼聲即一鳴驚人，更被外媒體盛讚為「奇蹟」的演出！接續展開世界巡迴，各地演出皆博得滿堂喝采，日前登上美國指標性劇院甘迺迪表演藝術中心，真摯與細膩的演出感動無數在坐觀眾。台灣也將迎接這群令人欽佩舞者們的到來，舞團將於今年四月首度登台，早鳥購票八八折優惠只到二月十三日！

烏克蘭聯合芭蕾舞團在前荷蘭國家芭蕾舞團團長的號召與奔走下成立，將舞者從烏克蘭接送至荷蘭安頓，募款設立基金照顧舞者生活，更讓舞者重新以精湛的舞姿展現他們對於和平的訴求，並以最偉大的舞作「天鵝湖」向全世界宣示烏克蘭的堅韌。由聯合數位文創主辦之烏克蘭聯合芭蕾舞團「天鵝湖」，將於今年四月廿九日至卅日於台北流行音樂中心演出，早鳥優惠八八折僅剩最後四日，舞迷還請把握最後折扣時限！購票請至 udn售票網 ，客服專線：(02) 2649-1688（每日09:00-18:00）。