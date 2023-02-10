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台灣大哥大「紅配綠」專案指定手機＋筆電專案價0元起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
開學季即將到來，台灣大哥大「自由選」專案提供ASUS筆電、BenQ電競螢幕等多款指定商品，搭配指定資費專案價最低0元起。圖／台灣大哥大提供
開學季即將到來，台灣大哥大「自由選」專案提供ASUS筆電、BenQ電競螢幕等多款指定商品，搭配指定資費專案價最低0元起。圖／台灣大哥大提供

迎接開學季，台灣大哥大瞄準學生族群開學添購筆電、手機等設備及上網需求，祭出開學季超值優惠，其中「自由選」專案提供ASUS筆電、BenQ電競螢幕、夏普除濕機等指定商品，專案價最低0元起，網路門市申辦「自由選」，再送最高1,000元momo幣。另外，台灣大哥大「紅配綠」專案提供手機與家電一次購足，月付1,599元，原價8,490元的vivo V25手機與13,900元的ASUS指定款輕薄文書筆電只要0元就能帶回家。2月底前到台灣大哥大直營、加盟或網路門市申辦任一5G專案，就能抽8,888元momo幣，活動期間天天抽；台灣大哥大5G 999元以上資費用戶還有機會抽中《2023 aMEI ASMR世界巡迴演唱會》高雄場門票，1人中獎2人同行；網路門市申辦任一5G專案，再加碼抽iPad Air 5。

到台灣大哥大實體或網路門市申辦手機、「自由選」、「紅配綠」，或「好速成双」等方案，除了享高CP值產品專案價優惠及優質上網服務，再送影音娛樂、momo幣回饋等好康，包括MyVideo、MyMusic一個月及GeForce NOW雲端遊戲服務最高3個月免費，還有「mo幣多」好康，每月在momo購物網消費滿額，最多回饋750元momo幣。申辦Disney+指定專案，享Disney+首年請你看，第2年最低月付99元起（原價每月270元），暢看漫威電影《黑豹2：瓦干達萬歲》與獨家韓劇等影音內容。

近日天氣多雨潮濕，許多外宿生需要購買除濕機，台灣大哥大「自由選」專案主打5G資費月付799元、綁約30個月，就能0元帶走原價8,990元的SHARP夏普8.5L 自動除菌離子除濕機。學子除了換大螢幕保護眼睛，也需要文書處理，台灣大哥大「自由選」專案月付999元、綁約30個月，則可分別用0元帶走BenQ 27型IPS 165Hz電競螢幕與ScreenBar Plus螢幕掛燈，或者ASUS X415MA 14吋輕薄文書筆電。自由選專案還有其他近百樣家電商品，均可透過申辦專案搭購，最低0元起。

台灣大哥大「紅配綠」指定專案提供一站購足熱門手機加上家電的好康，月付1,599元，專案價最低只要0元起，超值0元組合除了vivo V25手機與ASUS X415MA 14吋輕薄文書筆電，還有Samsung Galaxy A14手機與Lenovo Tab M10平板電腦。

有換機需求的用戶，2月底前到台灣大哥大申辦三星旗艦摺疊機Samsung Galaxy Z Flip4、vivo Y76、Xiaomi 12T、realme 10 Pro等熱門指定機款，專案價現折2,000元。

穩定的上網品質有助於學生學習，申辦台灣大哥大整合行動與光纖上網、省荷包的「好速成双」，月付1,599元、綁約36個月，不僅可享5G行動上網吃到飽，還有光纖1Gbps＋WiFi6的高速組合，再送2,500元momo幣，以及MyMusic、MyVideo一個月免費及GeForce NOW雲端遊戲服務最高3個月免費等超值好康；網路門市針對「好速成双」最高再加碼1,000元momo幣，等於在網路門市申辦將享有最多3,500元momo幣。「好速成双」用戶也享「mo幣多」優惠，每月在momo購物網消費滿額，最高回饋750元momo幣。

2月開學季，每日於myfone購物活動網頁登入簽到，天天抽888元myfone購物禮券。單月累積下單滿額6,666元或購買滿2件商品，就抽iPad Air 5、1,000元電子禮券，全月累積滿3件再抽7-ELEVEN 1,000元商品卡。

此外，myfone購物將於2月14日至2月17日不定時推出夢幻品限時限量搶購，2月14日上午11點原價5,990元的AirPods（第3代）82折特價4,888元；2月16日晚上7點原價33,088元的Surface Pro 7+限時63折特價20,800元。

momo 購物網 除濕機

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