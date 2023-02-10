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香水瓶上長出櫻花樹！嬌蘭限定高訂櫻花香氛超限量開賣

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
嬌蘭CHERRY BLOSSOM花冠粉櫻淡香水 金絲飾繡蜂印瓶，與巴黎刺繡工坊坊ATELIERS VERMONT合作打造。圖／嬌蘭提供
嬌蘭CHERRY BLOSSOM花冠粉櫻淡香水 金絲飾繡蜂印瓶，與巴黎刺繡工坊坊ATELIERS VERMONT合作打造。圖／嬌蘭提供

每到春天，總會讓人想起日本綻放的櫻花，能站在櫻花樹下，欣賞著滿枝綻放的櫻花，當微風吹拂，櫻花花瓣也隨之落下，一種難以言喻的浪漫與優雅，深深烙印在每個人心中。法國品牌嬌蘭每年都會在春季，推出高訂櫻花香氛，以獨家頂級工藝創造出與眾不同的高訂櫻花香氛，2023年適逢蜂印瓶誕生170周年，嬌蘭讓香水瓶上長出一株櫻花樹，推出「CHERRY BLOSSOM花冠粉櫻淡香水 金絲飾繡蜂印瓶」，在嬌蘭線上旗艦店限量開賣。

今年度的花冠粉櫻淡香水 金絲飾繡蜂印瓶，與巴黎刺繡工坊坊ATELIERS VERMONT合作，由專業工匠以編織花朵、亮片、珠粒、管珠、金線，巧手製作出迷你櫻花樹，並綻放著櫻花，充滿高級訂製服般的技藝，也有著日本元素的詩意。

為呈現出櫻花香氣的綻放，工坊以彷彿珠寶的立體刺繡手法，呈現出櫻花綻放的姿態，樹枝則以細金線繡在薄紗上，再以金色珠粒、管珠組成樹枝主體，而櫻花花冠由深淺不一的粉紅色織物縫製，搭配粉紅色、透明與紅色的珠粒，整體呈現出完美的樣貌。

最後被縫製在粉紅色羅緞蝴蝶結，再由嬌蘭工匠固定於蜂印瓶上，並貼上專屬2023年標籤，全球限量3,000瓶，每瓶皆有編號，每瓶125ml並搭配一只白色皮套的20 ml旅行噴霧瓶，以及用於轉注香水的漏斗。

嬌蘭CHERRY BLOSSOM花冠粉櫻淡香水 金絲飾繡蜂印瓶，與巴黎刺繡工坊坊ATELIERS VERMONT合作打造。圖／嬌蘭提供
嬌蘭CHERRY BLOSSOM花冠粉櫻淡香水 金絲飾繡蜂印瓶，與巴黎刺繡工坊坊ATELIERS VERMONT合作打造。圖／嬌蘭提供
嬌蘭CHERRY BLOSSOM花冠粉櫻淡香水 金絲飾繡蜂印瓶／28,000元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭CHERRY BLOSSOM花冠粉櫻淡香水 金絲飾繡蜂印瓶／28,000元。圖／嬌蘭提供

櫻花 日本 樹枝

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