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萊爾富「粉紅生活節」開跑！草莓新品限定開賣　再抽萬元旅遊金

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富推出3款獨家草莓麵包，包括「究菓草莓鬆餅」、「究菓草莓瑞士捲」以及「北海道煉乳草莓夾心麵包」，作早餐或下午茶都合適。圖／萊爾富提供
萊爾富推出3款獨家草莓麵包，包括「究菓草莓鬆餅」、「究菓草莓瑞士捲」以及「北海道煉乳草莓夾心麵包」，作早餐或下午茶都合適。圖／萊爾富提供

春節過後，正值櫻花盛開，同時也是草莓季與櫻花季交替時節。萊爾富即日起至3月7日開跑「粉紅生活節」，推出一系列草莓新品，購買指定新品享Hi點5倍送，會員單筆消費滿百（不含指定商品及代收代售）還可抽春遊萬元旅遊金、滿222元（不含指定商品及代收代售）可再獲贈限量抽取式衛生紙一包（110抽）。另外也同步祭出Hi café咖啡限量櫻花杯與櫻花杯套，打造新春浪漫氛圍，更提供週一到週日天天都有不同的現煮咖啡優惠，最低5.8折起。

萊爾富即日起至3月7日開跑「粉紅生活節」，推出一系列巧克力、麵包等草莓新品以及春遊旅遊金抽獎活動。麵包新品首推獨家款「究菓草莓鬆餅」，鬆軟鬆餅加上草莓醬內餡，售價35元；「究菓草莓瑞士捲」以柔軟的戚風蛋糕配上草莓奶油霜，售價49元；「北海道煉乳草莓夾心麵包」以北海道煉乳搭配酸甜草莓，不敗的經典組合，早餐或下午茶都合適，售價32元。3月7日前購買草莓麵包新品，除可享Hi點5倍贈回饋外，選購「究菓草莓鬆餅」或「北海道煉乳草莓夾心麵包」搭配指定飲品可享組合優惠價59元，飲品包括售價45元的中杯熱拿鐵、中杯熱紅茶拿鐵，以及售價46元的吉蒸牧場阿秀鮮奶等。

另有「迷你黑雷神心動草莓巧克力風味餅乾分享包」，售價159元，3月7日前享129元優惠價；「歐維氏巧克力跳跳糖莓果慕斯風味」，3種莓果滋味一次滿足，搭配跳跳糖的彈跳口感，售價30元；「巧菲斯夾心酥莓好時光」以草莓內餡搭配酥脆威化餅乾，售價12元。3月7日前購買指定草莓巧克力品項享第2件6折優惠。

活動期間萊爾富會員於門市單筆消費滿百元（不含指定商品及代收代售），並完成登錄即可參加春遊旅遊金抽獎活動，有機會獲得雄獅萬元旅遊金（3名）、市價1萬元的露營車行程套組（2名），消費者於3月10日前掃描小白單上QR CODE，至活動網頁登入會員並完成登錄序號成功方具抽獎資格，中獎名單將於3月22日在萊爾富官網公告。此外，單筆消費滿222元（不含指定商品及代收代售）還可再獲贈限量抽取式衛生紙一包（110抽），可累贈，送完為止。

除了草莓系列商品之外，萊爾富也將櫻花氛圍延伸至現煮咖啡Hi café杯款上，推出2款限量「櫻花杯」與1款「櫻花杯套」，並結合萊爾富吉祥物「嗨寶」及女友「晴醬」肖像，以情侶賞櫻為題，設計出限量嗨寶櫻花杯款，粉嫩櫻花色加上綠地設計，十足春天感。

3月7日前萊爾富Hi café天天皆祭出不同的現煮咖啡優惠，包括週一至週二大杯美式咖啡買8送5、大杯拿鐵買8送4（冰熱可任選）；週三指定品項買2送1；週四至週日大杯特濃美式咖啡買7送5、大杯特濃拿鐵買7送4（冰熱可任選），優惠最低5.8折起。同時咖啡全品項亦有第2杯7折優惠活動（價格不同以2杯8.5折計），包括特大杯系列的冰檸檬氣泡美式咖啡、冰檸檬美式咖啡、冰黃金柚香氣泡美式咖啡、冰黃金柚香咖啡，以及大杯系列的冰／熱特濃熱美式咖啡、冰／熱特濃拿鐵等，於活動期間購買Hi café系列大杯飲品，還可擁有期間限定嗨寶春日櫻花杯款及櫻花杯套。

萊爾富結合吉祥物「嗨寶」及其女友「晴醬」，以情侶賞櫻為題，設計出2款限量「櫻花杯」。圖／萊爾富提供
萊爾富結合吉祥物「嗨寶」及其女友「晴醬」，以情侶賞櫻為題，設計出2款限量「櫻花杯」。圖／萊爾富提供
萊爾富粉紅生活節即日起開跑，草莓新品3月7日前限定開賣，消費滿百元再抽萬元旅遊金。圖／萊爾富提供
萊爾富粉紅生活節即日起開跑，草莓新品3月7日前限定開賣，消費滿百元再抽萬元旅遊金。圖／萊爾富提供
萊爾富期間限定「櫻花杯」粉嫩登場，粉嫩櫻花色加上綠地設計，十足春天感。圖／萊爾富提供
萊爾富期間限定「櫻花杯」粉嫩登場，粉嫩櫻花色加上綠地設計，十足春天感。圖／萊爾富提供
3月7日前至萊爾富門市選購「究菓草莓鬆餅」或「北海道煉乳草莓夾心麵包」，搭配指定飲品享組合優惠價59元。圖／萊爾富提供
3月7日前至萊爾富門市選購「究菓草莓鬆餅」或「北海道煉乳草莓夾心麵包」，搭配指定飲品享組合優惠價59元。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至3月7日開跑「粉紅生活節」，推出一系列草莓新品，購買指定新品享Hi點5倍送。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至3月7日開跑「粉紅生活節」，推出一系列草莓新品，購買指定新品享Hi點5倍送。圖／萊爾富提供
萊爾富週一到週日天天都有不同的現煮咖啡優惠，最低5.8折起；3月7日前購買Hi café系列大杯飲品，還可擁有期間限定櫻花杯款。圖／萊爾富提供
萊爾富週一到週日天天都有不同的現煮咖啡優惠，最低5.8折起；3月7日前購買Hi café系列大杯飲品，還可擁有期間限定櫻花杯款。圖／萊爾富提供

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