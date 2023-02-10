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搶攻頂級旅遊市場 星宇、星野聯名北海道之旅20800元起

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
OMO3札幌薄野飯店「元祖札幌 拉麵橫丁吃透透」體驗活動。圖／星宇航空提供
OMO3札幌薄野飯店「元祖札幌 拉麵橫丁吃透透」體驗活動。圖／星宇航空提供

看好赴日旅遊熱潮及高端旅遊商機，星宇航空攜手日本星野集團推出星宇航空COSMILE會員專屬「星星相遇 北海道雪國之旅」機加酒自由行套裝行程，內含星宇航空桃園-新千歲來回機票、3月限定星野TOMAMU度假村及星野集團都市觀光新品牌OMO3 札幌薄野各兩晚，5天4夜每人2萬8800元起，或4月限定OMO3 札幌薄野3天2夜2萬800元起。

星宇航空表示，日本旅遊解封熱度持續看漲，星宇目前共有5個日本航點，包含東京、大阪、福岡、沖繩及札幌。星野集團在日本除了是頂級度假村代名詞外，近年來也積極發展都市觀光系列飯店，期許藉由此次合作，讓旅客有更優質的度假享受。  

星宇航空指出，此次聯名商品以Airbus新世代客機A321neo直飛台北-札幌航線，每日一班早去晚回，從台北出發航班在商務艙可品嚐日本航線限定的「台北鳥喜雞串燒盛合」，還有專屬用酒「梅錦白鶴錦純米大吟釀」佐餐；經濟艙提供「胡同燒肉」來滿足旅客的味蕾。星野集團則安排星野TOMAMU度假村與甫滿一周年的都市觀光OMO3札幌薄野飯店。

星宇航空也說，星野TOMAMU度假村有世界少見的高品質粉雪，旅客能體驗各式雪上活動，可在零下30度的愛絲冰城享用以冰製玻璃杯盛裝的極地飲品及甜點、在標高1088公尺的霧冰平台欣賞樹冰絕景打造的鄰崖平台、以及3月限定的雪山絕景鋼琴酒吧。OMO3札幌薄野飯店除了地理位置便利，還與在地商家合作，由「周邊嚮導OMO Ranger」導覽，體驗不同層次的都市魅力，此次行程還包含「元祖札幌 拉麵橫丁吃透透」體驗活動，旅客可以一次品嚐到三間風味不同的店家。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

星宇航空日本航線商務艙限定「台北鳥喜」米其林餐盤。（※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康） 圖／星宇航空提供
星宇航空日本航線商務艙限定「台北鳥喜」米其林餐盤。（※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康） 圖／星宇航空提供
北海道星野TOMAMU度假村「愛絲冰城」體驗零下30度環境。圖／星宇航空提供
北海道星野TOMAMU度假村「愛絲冰城」體驗零下30度環境。圖／星宇航空提供
星野TOMAMU度假村有著世界少見的高品質粉雪，是滑雪者天堂。圖／星宇航空提供
星野TOMAMU度假村有著世界少見的高品質粉雪，是滑雪者天堂。圖／星宇航空提供

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