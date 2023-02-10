獨家專利設計無死角！HappyMop快樂拖讓清潔事半功倍 全家大小都順手

據網路建議維持家中舒適衛生，地面需每周清潔一到兩次，而問卷調查發現超過50%的民眾，都非常在意拖地沾手的問題，而台灣研發設計的HappyMop快樂拖是一把能滿足全家大小使用需求的拖把，底座設計能不沾手地輕鬆控制拖把濕度與清潔，Happy Mop快樂拖更透過全球獨家專利球型鎖定技術，達到零死角清潔外，更能將拖桿固定7種角度，讓消費者在打掃的過程，不因翻板而費力費時，讓你拖不累、腰不酸，一把搞定全屋頑強污垢。

圖/有你共創提供

邀你入手打造美感居家生活， HappyMop快樂拖缺一不可，美型外觀搭配直立式收納，靈活放在家中各處，居家空間質感再提升，翻轉傳統拖把的既定印象，不再擁有超「重」水桶；而順暢多角度旋轉，連角落也不放過，無論是溫暖的客廳木地板、廚房浴廁的磁磚、透光的大面積窗戶，適用於各種材質表面；更令人怦然心動的全新設計，是腳一踩就能快速更換平板拖布，結合分區標籤，依據家中的空間分類使用，不混拖更能乾淨舒適。注入現代美學的快樂拖，輕鬆不沾手、無時無刻享有時尚生活！

圖/有你共創提供