獨家專利設計無死角！HappyMop快樂拖讓清潔事半功倍 全家大小都順手
據網路建議維持家中舒適衛生，地面需每周清潔一到兩次，而問卷調查發現超過50%的民眾，都非常在意拖地沾手的問題，而台灣研發設計的HappyMop快樂拖是一把能滿足全家大小使用需求的拖把，底座設計能不沾手地輕鬆控制拖把濕度與清潔，Happy Mop快樂拖更透過全球獨家專利球型鎖定技術，達到零死角清潔外，更能將拖桿固定7種角度，讓消費者在打掃的過程，不因翻板而費力費時，讓你拖不累、腰不酸，一把搞定全屋頑強污垢。
邀你入手打造美感居家生活， HappyMop快樂拖缺一不可，美型外觀搭配直立式收納，靈活放在家中各處，居家空間質感再提升，翻轉傳統拖把的既定印象，不再擁有超「重」水桶；而順暢多角度旋轉，連角落也不放過，無論是溫暖的客廳木地板、廚房浴廁的磁磚、透光的大面積窗戶，適用於各種材質表面；更令人怦然心動的全新設計，是腳一踩就能快速更換平板拖布，結合分區標籤，依據家中的空間分類使用，不混拖更能乾淨舒適。注入現代美學的快樂拖，輕鬆不沾手、無時無刻享有時尚生活！
HappyMop快樂拖，共有奶霜白、蜜糖粉、森林綠三款可選，絕對是你零死角清潔的最佳幫手，商品由 有.設計 團隊募資，2/14起嘖嘖平台搶先進行預購活動，想要無處不拖無所不擦，全家大小都能輕鬆打掃的你，期間限定以定價$1580 下殺63折的$990超早鳥優惠享有完整全配規格，另贈拖布一入，詳細商品資訊請見嘖嘖頁面與官方粉絲團查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言