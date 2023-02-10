二次元超能力JENNIE飆車好帥！香奈兒釋COCO CRUSH動畫

香奈兒（CHANEL） 發布2023年COCO CRUSH高級珠寶系列全新形象大使動畫影片，演員暨品牌大使瑪格麗特庫利 （Margaret Qualley）與演員阿曼德拉·斯坦伯格（Amandla Stenberg）今年加入歌手暨CHANEL品牌大使JENNIE演繹COCO CRUSH高級珠寶作品的行列，一同推出全新動畫影片。

BLACKPINK成員 JENNIE於「Dear Paris」篇章中，化身帥氣的二次元機車騎士，以超能力橫越法國巴黎趕赴約會，途中更探索花都的城市魅力；瑪格麗特庫利依循她的直覺，在「Dear Goodbye」篇章中猶如女超人，打破地心引力的拘束、擁抱回歸；而阿曼德拉斯坦伯格所演出的「Dear Destiny」篇章中，勇敢尋找命運的邂逅。