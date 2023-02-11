情人節巧克力怎麼選？這一品牌獲世界大賽金牌認證

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「情人節巧克力」相關話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的巧克力品牌與口味有哪些。

2月14日西洋情人節即將到來，許多民眾會送給心儀的對象巧克力，傳遞自己的愛意，為這特別的一天增添儀式感，不過市面上巧克力品牌百百種，究竟在情人節時應該要挑選哪個品牌的巧克力，以及該選擇什麼口味呢？

「金莎」是學生時期經典回憶 「Cona’s（妮娜）」星球巧克力高顏值 TOP5情人節巧克力品牌 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察網友對「情人節巧克力」的話題討論，發現以「Ferrero Rocher（金莎）」獲得聲量冠軍，許多民眾說道「國中、國小的時候都送金莎，那時候覺得金莎是超高級的巧克力」，表示金莎是許多人學生時期的回憶，但也有網友留言「我老公每年都送金莎，3顆的、愛心形狀、一整盒的，幾乎所有款式我都蒐集過了」，笑道「男生好像不知道送什麼就會送金莎」，表示雖然心意有到，但還是希望每年能有不一樣的驚喜。

此外，「GODIVA」每年推出的情人節系列，往往吸引不少民眾購買，今年更是與迪士尼、三麗鷗等角色聯名，精緻的包裝設計讓網友紛紛讚道「太可愛了！」、「直接全包了，準備找代購」；而榮獲世界巧克力大賽金牌認證的「Cona’s（妮娜）」同樣備受關注，有忠實顧客推薦「真的很好吃，尤其是星球巧克力，每個星球都有不同的口味，甜度剛剛好」，表示Cona’s（妮娜）的巧克力不只美味，視覺上也十分夢幻，很適合作為情人節禮物。

「咖啡」巧克力成熟不甜膩 「抹茶」口味淡淡茶香魅力無窮 8大巧克力口味 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖 除了傳統的巧克力，近年來市面上也推出不少創新口味，其中又以「咖啡」最受歡迎，許多民眾分享自己去越南嘗試了咖啡巧克力，表示一入口「就像在咖啡廳和朋友聊天、又或是看書的時候，會時不時聞到的咖啡香氣」，也有網友留言「咖啡味剛好可以平衡甜度」，認為咖啡巧克力是成熟的大人口味。

除此之外，經典的「草莓」口味是大多數民眾的選擇之一，一大顆完整的草莓以巧克力包覆，令人看了食指大動，而「GODIVA」的情人節手製草莓巧克力禮盒今年也再度回歸，令不少網友直呼「太犯規了」、「我要吃爆整個草莓」；另一方面，對於不少抹茶控來說，巧克力也是必選「抹茶」口味，就有民眾表示好吃的抹茶巧克力是「茶味明顯但不會過度苦澀」，認為純粹的茶香是抹茶巧克力的魅力之處，不過也有民眾回覆「無法接受抹茶的味道」，可見抹茶口味並非人人都可接受，若要送禮需多加注意是否合對方胃口。

你的情人節巧克力準好了嗎？不論是正在交往或是已經結婚的伴侶，在情人節送上一盒巧克力，為彼此的生活增添一點儀式感，都能讓感情更加升溫喔！



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調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「情人節巧克力」相關討論則數。觀測期間：2022/01/01~2023/01/18，共ㄧ年觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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