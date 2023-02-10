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卡哇伊！幾米畫作人物變餅乾 喜憨兒推櫻花限定版禮盒

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
喜憨兒基金會應景推出「完美小孩」櫻花限定版手工餅乾，充滿童趣及浪漫氣息。圖／喜憨兒基金會提供
喜憨兒基金會應景推出「完美小孩」櫻花限定版手工餅乾，充滿童趣及浪漫氣息。圖／喜憨兒基金會提供

春天步入櫻花季，2月14日也是西洋情人節。以烘焙起家的喜憨兒社福基金會發揮巧思，不僅讓插畫家幾米筆下的繪本人物化為造型餅乾主角，另搭配七款手工法式小點，充滿童趣的鐵盒包裝更讓人耳目一新，櫻花版的手工餅乾採限量銷售，即日起賣至3月31日。

進入喜憨兒庇護工場，憨兒「阿真」跟同伴專注地將餅乾放進鐵盒內，最後再蓋上盒蓋並黏貼膠帶。仔細一看，憨兒們手中包裝的餅乾造型可愛，跟平日製作的手工餅乾不一樣。

喜憨兒基金會表示，配合春季櫻花季推出限定版禮盒，幾米作品「我不是完美小孩」的主角變身造型餅乾，還有憨兒logo笑臉餅乾，這兩款餅乾都是櫻花風味限量版餅乾的內容物，另有起司杏仁、巧克力、伯爵茶等口味餅乾。

基金會指出，完美小孩櫻花限定版禮盒售價630元，大量採購可享折扣優惠，販售只到3月31止。這款禮盒裡面，共有完美小孩櫻花風味造型餅乾2片、櫻花風味笑臉餅乾3片、玫瑰風味羅蜜西亞餅乾6片以及白巧克力杏仁餅乾4片。下層則有起司杏仁餅乾1片、伯爵餅乾9片、蝴蝶酥6片以及巧克力夾心餅乾4片。只要花630元，能讓憨兒獲得更多工作訓練機會，若有意訂購可上喜憨兒購物網查詢。

完美小孩手工餅乾的外包裝也很可愛，憨兒員工開心推薦。圖／喜憨兒基金會提供
完美小孩手工餅乾的外包裝也很可愛，憨兒員工開心推薦。圖／喜憨兒基金會提供

櫻花季 喜憨兒 巧克力

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