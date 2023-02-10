卡哇伊！幾米畫作人物變餅乾 喜憨兒推櫻花限定版禮盒

春天步入櫻花季，2月14日也是西洋情人節。以烘焙起家的喜憨兒社福基金會發揮巧思，不僅讓插畫家幾米筆下的繪本人物化為造型餅乾主角，另搭配七款手工法式小點，充滿童趣的鐵盒包裝更讓人耳目一新，櫻花版的手工餅乾採限量銷售，即日起賣至3月31日。

進入喜憨兒庇護工場，憨兒「阿真」跟同伴專注地將餅乾放進鐵盒內，最後再蓋上盒蓋並黏貼膠帶。仔細一看，憨兒們手中包裝的餅乾造型可愛，跟平日製作的手工餅乾不一樣。

喜憨兒基金會表示，配合春季櫻花季推出限定版禮盒，幾米作品「我不是完美小孩」的主角變身造型餅乾，還有憨兒logo笑臉餅乾，這兩款餅乾都是櫻花風味限量版餅乾的內容物，另有起司杏仁、巧克力、伯爵茶等口味餅乾。