卡哇伊！幾米畫作人物變餅乾 喜憨兒推櫻花限定版禮盒
春天步入櫻花季，2月14日也是西洋情人節。以烘焙起家的喜憨兒社福基金會發揮巧思，不僅讓插畫家幾米筆下的繪本人物化為造型餅乾主角，另搭配七款手工法式小點，充滿童趣的鐵盒包裝更讓人耳目一新，櫻花版的手工餅乾採限量銷售，即日起賣至3月31日。
進入喜憨兒庇護工場，憨兒「阿真」跟同伴專注地將餅乾放進鐵盒內，最後再蓋上盒蓋並黏貼膠帶。仔細一看，憨兒們手中包裝的餅乾造型可愛，跟平日製作的手工餅乾不一樣。
喜憨兒基金會表示，配合春季櫻花季推出限定版禮盒，幾米作品「我不是完美小孩」的主角變身造型餅乾，還有憨兒logo笑臉餅乾，這兩款餅乾都是櫻花風味限量版餅乾的內容物，另有起司杏仁、巧克力、伯爵茶等口味餅乾。
基金會指出，完美小孩櫻花限定版禮盒售價630元，大量採購可享折扣優惠，販售只到3月31止。這款禮盒裡面，共有完美小孩櫻花風味造型餅乾2片、櫻花風味笑臉餅乾3片、玫瑰風味羅蜜西亞餅乾6片以及白巧克力杏仁餅乾4片。下層則有起司杏仁餅乾1片、伯爵餅乾9片、蝴蝶酥6片以及巧克力夾心餅乾4片。只要花630元，能讓憨兒獲得更多工作訓練機會，若有意訂購可上喜憨兒購物網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言