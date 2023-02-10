變身小幫手？康斯登世界時間腕表 一眼能知天下「時」

由於國境已然開啟，加上口罩禁令即將解除，國人出遊、遠行的熱度也持續升溫。瑞士鐘表品牌康斯登（Frederique Constant）因應品牌創廠35周年，推出兩款全新Highlife Worldtimer自製機芯系列腕表，透過精緻的世界時間功能，將時區切換、巧納於手腕翻轉之際。

以18K玫瑰金打造表殼的限量款，其面盤的最外側將指示24個時區的24個參考城市，第二層數字則對應了每個時區的時間，最終則是當地的所在時間、以及六點鐘方向的指針式日期顯示。