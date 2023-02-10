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變身小幫手？康斯登世界時間腕表 一眼能知天下「時」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
康斯登（Frederique Constant）Highlife Worldtimer自製機芯系列腕表，精鋼、自動上鍊機芯、時間與世界時區顯示，14萬8,000元。圖／Frederique Constant提供
康斯登（Frederique Constant）Highlife Worldtimer自製機芯系列腕表，精鋼、自動上鍊機芯、時間與世界時區顯示，14萬8,000元。圖／Frederique Constant提供

由於國境已然開啟，加上口罩禁令即將解除，國人出遊、遠行的熱度也持續升溫。瑞士鐘表品牌康斯登（Frederique Constant）因應品牌創廠35周年，推出兩款全新Highlife Worldtimer自製機芯系列腕表，透過精緻的世界時間功能，將時區切換、巧納於手腕翻轉之際。

以18K玫瑰金打造表殼的限量款，其面盤的最外側將指示24個時區的24個參考城市，第二層數字則對應了每個時區的時間，最終則是當地的所在時間、以及六點鐘方向的指針式日期顯示。

表冠並可在三個不同位置中進行上鍊、日期設定、城市設定與（當地城市）時間設定的不同功能，同時在可替換的一體式、麂皮飾面的藍色鱷魚皮表帶外，再多一條藍色橡膠表帶，限量35只、以紀念表廠創廠的重要時刻，訂價88萬8,000；另有巧克力棕色的精鋼款則為非限量，並在皮表帶外附贈橡膠、精鋼的共兩條額外表帶，訂價則為14萬8,000元。

康斯登（Frederique Constant）Highlife Worldtimer自製機芯系列腕表，玫瑰金、自動上鍊機芯、時間與世界時區顯示、限量35只，88萬8,000元。圖／Frederique Constant提供
康斯登（Frederique Constant）Highlife Worldtimer自製機芯系列腕表，玫瑰金、自動上鍊機芯、時間與世界時區顯示、限量35只，88萬8,000元。圖／Frederique Constant提供
非限量的精鋼Highlife Worldtimer自製機芯系列腕表，將能在透明的藍寶石水晶底蓋中，欣賞機芯的律動與打磨修飾細節。圖／Frederique Constant提供
非限量的精鋼Highlife Worldtimer自製機芯系列腕表，將能在透明的藍寶石水晶底蓋中，欣賞機芯的律動與打磨修飾細節。圖／Frederique Constant提供
康斯登（Frederique Constant）新款Highlife Worldtimer自製機芯系列腕表，透過精巧的世界時間功能，一眼能知天下「時（區）」。圖／Frederique Constant提供
康斯登（Frederique Constant）新款Highlife Worldtimer自製機芯系列腕表，透過精巧的世界時間功能，一眼能知天下「時（區）」。圖／Frederique Constant提供

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