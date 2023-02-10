明星法餐私廚不藏私 用DIKE電煮鍋搭超市食材變出情人節大餐
小資族想要來點不一樣的情人節，試試看用這款可一機多用，又不佔空間的美食鍋，一台就可變出變出多款精緻料理。雙全國際獨家代理的DIKE分離式火烤兩用電煮鍋，外觀小巧美型，擁有2.8L大口徑不鏽鋼內鍋與不沾塗層烤盤，可依照不同料理需求使用，並運用1000W大火力快速完成煎煮炒炸多功能。情人節前夕，雙全國際特地邀請明星法餐私廚「Le Goûter嚐嚐」主理人陳貞元Genie，使用DIKE分離式火烤兩用電煮鍋，搭配超市就可輕鬆購得的食材，打造3道法式情人節料理。
DIKE分離式火烤兩用電煮鍋的不銹鋼深鍋，最大優勢就是可以煎煮炒炸一鍋到底滿足不同料理需求。Genie分享，2.8L深鍋非常適合2人小家庭份量，不銹鋼鍋在煎煮時的導熱迅速，不易沾黏，翻炒食材後加入高湯就可以燉煮，調整好需要的火力之後，不需要一直顧火，電煮鍋會偵測溫度自行切換加熱模式，維持穩定恆溫，且具備自動斷電保護功能，除了省電，也不用擔心鍋子會燒壞。但要注意，如果要煎烤較有油煙的料理，建議還是在有抽油煙機或通風良好處使用。Genie這次示範了馬鈴薯煎餅、紙包魚、洋蔥湯，還有紅酒燉牛肉，全部都用DIKE分離式火烤兩用電煮鍋就能完成。
DIKE產品經理鄭亦然也分享，電煮鍋屬於大功率的電器產品，使用時電源線插頭與插座要確實貼合牢固，應使用專用插座，勿併用，且避免潮濕環境或手接觸電源，長時間不使用或是清洗時，應該拔除電源。雖然DIKE分離式火烤兩用電煮鍋具備高溫自動斷電保護，仍應避免在空鍋或無內鍋的狀態下插接電源，以避免空燒發生危險。烹煮過程中也勿覆蓋任何物品在上蓋，以避免影響及破壞散熱功能或蒸氣外溢造成燙傷的危險。另外，不鏽鋼內鍋雖然相對好清洗、保養，但還是避免使用金屬刷或強力清潔劑來清潔，否則可能導致內鍋刮傷， 減少使用壽命。
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