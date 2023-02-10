想吃蜜芋頭免出門！賈以食日「桂花蜜芋頭」現享86折
太邪惡！「賈以食日」繼推出湯麵、拌麵、冷凍水餃等多種產品之後，即日起再新推出「桂花蜜芋頭」，在家想要品嚐香甜的蜜芋頭，只要打開包裝即可食用，還可變化成芋頭西米露、芋頭冰等不同甜點，增添豐富性。2月28日前還可享新品86折優惠。
賈以食日本次推出的「桂花蜜芋頭」，是首度將常溫調理技術運用於甜湯製作，選用個頭飽滿的芋頭心，搭配上清新的桂花醬，能夠嘗得到芋頭本身的鬆軟口感與濃郁香氣，還有桂花淡雅清香，可以直接品嚐或是隔水加熱。
「桂花蜜芋頭」現已於官方網站開始販售，2月中下旬也將再於Mia C'bon、city'super、美福食集、momo購物網、PChome線上購物等通路販售，每盒220元，適合2～3人分享，2月28日前，還可享單盒189元的新品優惠。
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