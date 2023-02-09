FENDI春夏爆款Peekaboo Cut強勢襲來！一眼秒懂的魅力

FENDI 2023春夏女裝系列自即日起全新上市，品牌也發布最新形象視覺，吸睛迷人的亮色系搭配大地色系，呈現別出心裁的時尚樣貌，多款新設計包款在女模手中流轉，其中包括全新上市的FENDI Peekaboo Cut包款，將最具代表性的Peekaboo ISeeU結構和細節，融入鮮明的1990年代風格，這也正是貫穿整個2023年春夏伸展台系列的主題和強烈宣言，展現當代摩登都會女性的萬種風情。

FENDI女裝藝術總監Kim Jones說：「FENDI 女士是生活充實又忙碌的女強人。」這也體現在兼具本季功能實用性、又能展現女性婀娜柔美的身段的設計上。他以Karl Lagerfeld在1996年到2002年之間的作品，包括花卉印花圖案，還有在2000年首次推出的logo圖案，作為本季設計的起點：「這是一種延續的精神。我想要看看 Karl 在過去設計出哪些精彩作品，想著我們能夠在視覺上還是在技術方面，怎麼讓它們有新的變化。」千禧年的交替更迭成為服裝的主軸，在極簡寬鬆與流行的折衷主義中擦撞出火花，中性色調穿插著飽和度十足的普普風色彩，運動風和精緻度兼具。