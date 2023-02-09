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FENDI春夏爆款Peekaboo Cut強勢襲來！一眼秒懂的魅力

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI 2023春夏女裝秀上包包有時是用鍊子栓在一起，有時就是一把抓住一大一小兩個，表達品牌的二元性。圖／FENDI提供
FENDI 2023春夏女裝秀上包包有時是用鍊子栓在一起，有時就是一把抓住一大一小兩個，表達品牌的二元性。圖／FENDI提供

FENDI 2023春夏女裝系列自即日起全新上市，品牌也發布最新形象視覺，吸睛迷人的亮色系搭配大地色系，呈現別出心裁的時尚樣貌，多款新設計包款在女模手中流轉，其中包括全新上市的FENDI Peekaboo Cut包款，將最具代表性的Peekaboo ISeeU結構和細節，融入鮮明的1990年代風格，這也正是貫穿整個2023年春夏伸展台系列的主題和強烈宣言，展現當代摩登都會女性的萬種風情。

FENDI女裝藝術總監Kim Jones說：「FENDI 女士是生活充實又忙碌的女強人。」這也體現在兼具本季功能實用性、又能展現女性婀娜柔美的身段的設計上。他以Karl Lagerfeld在1996年到2002年之間的作品，包括花卉印花圖案，還有在2000年首次推出的logo圖案，作為本季設計的起點：「這是一種延續的精神。我想要看看 Karl 在過去設計出哪些精彩作品，想著我們能夠在視覺上還是在技術方面，怎麼讓它們有新的變化。」千禧年的交替更迭成為服裝的主軸，在極簡寬鬆與流行的折衷主義中擦撞出火花，中性色調穿插著飽和度十足的普普風色彩，運動風和精緻度兼具。

而在全新的形象廣告中佔據視覺焦點的Peekaboo Cut包款，發揮Peekaboo各種最鮮明的設計特徵：以水平切割方式放大與凸顯出標誌性的金屬飾條和牛角鎖，彰顯梯形包身形狀，也是Peekaboo家族首度加上時髦感滿分的O'Lock鍊條。全新的Peekaboo Cut包款有中型和小型兩種尺寸可供選擇，還能當成前衛感十足的手拿包，或是搭配肩背鍊條，營造出1990年代的氛圍。共提供5款配色選擇：銀色金屬部件搭配亮面拉絲皮革；明亮的綠色和粉紅色配襯中性色彩，另外還提供蟒蛇和鱷魚皮等珍稀皮革搭配漆面金屬的款式，妙趣橫生的對比效果，也呼應服裝中充滿玩心的二元性。

FENDI推出全新Peekaboo Cut包款，將最具代表性的Peekaboo ISeeU結構和細節，融入鮮明的1990年代風格。圖／FENDI提供
FENDI推出全新Peekaboo Cut包款，將最具代表性的Peekaboo ISeeU結構和細節，融入鮮明的1990年代風格。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Cut咖啡色款配銀色金屬部件，14萬9,500元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Cut咖啡色款配銀色金屬部件，14萬9,500元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Cut駝色中型款配銀色金屬部件，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Cut駝色中型款配銀色金屬部件，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI 2023春夏女裝秀上出現的迷你款Peekaboo Cut包。圖／FENDI提供
FENDI 2023春夏女裝秀上出現的迷你款Peekaboo Cut包。圖／FENDI提供
FENDI春夏2023系列自2月9日起全新上市。圖／FENDI提供
FENDI春夏2023系列自2月9日起全新上市。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Cut粉紅色中型款配銀色金屬部件，14萬9,500元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Cut粉紅色中型款配銀色金屬部件，14萬9,500元。圖／FENDI提供
FENDI春夏2023系列自2月9日起全新上市。圖／FENDI提供
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FENDI Peekaboo Cut Mini黑色款被銀色金屬部件，13萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Cut Mini黑色款被銀色金屬部件，13萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI 2023春夏女裝秀上出現的螢光綠色Peekaboo Cut包珍稀皮革款。圖／FENDI提供
FENDI 2023春夏女裝秀上出現的螢光綠色Peekaboo Cut包珍稀皮革款。圖／FENDI提供
FENDI 2023春夏女裝系列，吸睛迷人的亮色系搭配大地色系，呈現別出心裁的時尚樣貌。圖／FENDI提供
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