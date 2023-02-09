LINE Bank情人節指定消費抽588點 刷快點卡1%回饋無上限
情人節行程安排好了沒？浪漫約會也可以精打細算，LINE Bank為用戶彙整3個情人節約會必看提案，不管想走「老派浪漫」、「濃情蜜意」或「直球對決」路線，持LINE Bank快點卡刷卡皆享全通路LINE POINTS 1%筆筆回饋無上限，還有LINE Pay與各家商戶加碼優惠，建議開戶時即直接將快點卡綁定LINE Pay，快速付款還能享優惠。
喜愛「老派浪漫」的你，至LINE Pay「精選花禮」合作店家購買情人節花束，結帳以LINE Pay付款，2月19日前消費可獲贈紅包1個，最高抽LINE POINTS 520點。至LINE Pay「精選饗樂」合作餐飲消費，每週五、六、日結帳以LINE Pay付款，2月10日至2月26日單筆消費滿5,000元享LINE POINTS 300點回饋。
想要享受專屬情人的浪漫夜晚，即日起至2月底前入住全台逾150間、由LINE Pay優質推薦的「精選旅宿」，住宿或於館內LINE Pay店家單筆消費滿3,000元即可享有紅包1個，最高抽LINE POINTS 588點。
即日起至2月28日前往LINE禮物「戀愛沒有限制」活動頁之「練愛傳情」活動專區，購買或餽贈他人指定商品，集滿2個章及4個章後可分別兌換1次好禮，好禮價值總計百萬，有機會獲得包含iPhone 14、點睛品18K鑽石男女對戒等。4月2日前，週一到週五以LINE Bank快點卡於LINE禮物、momo購物網消費，限時限量首筆專屬加碼回饋最高LINE POINTS 10%，結帳綁定LINE Pay或輸入快點卡卡號即享「立即給點」，即時回饋更有感。
LINE Pay繼「保險」、「貸款」平台提供用戶繳保費、快速搜尋產壽險及貸款商品後，去年中再推出LINE Pay「信用卡」平台，而觀察到用戶對信用卡回饋的喜愛，LINE Pay信用卡平台提供用戶可依據偏好的回饋方式輕鬆查詢各家信用卡方案，且透過手機點選就能直接連結至銀行網站完成線上申請。即日起至2月28日止，新戶透過LINE Pay信用卡平台申辦花旗銀行現金回饋PLUS鈦金卡，刷滿額另可享LINE POINTS 1,000點回饋。
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