只有2天！米其林一星LONGTAIL快閃台中 攜手鳥苑聯彈

連續五年獲得米其林一星的LONGTAIL，主廚林明健3月3、4日將率領團隊赴台中鳥苑快閃，與鳥苑主理人湯仲鴻（Chef Tommy）進行四手聯彈。每人含服務費4880元享9道料理及1杯LONGTAIL調飲，共三個餐期（3月3日晚餐、3月4日午餐及晚餐），每餐期開放25個席次，錯過不再。

在這次難得的四手聯彈餐會中，LONGTAIL林明健主廚將獻上LONGTAIL紅甘生魚片、鴨肝餃、鮮蝦漢堡、小牛胸腺、法式咖椰吐司5道經典料理及一款調飲；鳥苑主理人湯仲鴻則以4道結合多國風味的燒鳥，以及海味限量隱藏版串烤美饌與之呼應。

其中來自LONGTAIL的「紅甘生魚片、櫻桃、哇沙米、蝦夷蔥」以墨西哥青辣椒醬油辛香風味、哇沙米嗆香與新鮮酸甜櫻桃襯出紅甘生魚片甘鮮旨味，肉質細緻柔嫩，鮮爽開胃，開啟味蕾對接續料理的渴望。「小牛胸腺、黑胡椒萊姆醬汁、醃菜」將小牛胸腺先以香茅薑蒜醬汁醃製，再刷上自製黑胡椒萊姆汁直火炭烤至表皮金黃焦香、內裡柔嫩後灑上蝦夷蔥，散發迷人煙燻香氣，完美呼應鳥苑燒鳥料理炭火與油脂迸發的誘人滋味。

鳥苑湯仲鴻主廚呼應LONGTAIL的5款經典料理，獻上每隻雞只能提供一串、也是台灣首創的稀有燒鳥部位「雞腳踝」作為開場；定番一品「雞肉丸」特別搭配松露雞汁賦予法式優雅；接續LONGTAIL鴨肝餃後，「龍蝦雲丹燒」的飽滿濃鮮海味於唇齒間迴盪，餘韻不絕；去骨「鳳翅」鑲入干貝後炭烤，中式香料賦味的創新嘗試，呈現細膩調味與粗曠炭火間的完美協奏。

套餐最終以來自LONGTAIL的甜點「法式咖椰吐司、醬油焦糖、咖啡冰淇淋」收尾，玩轉新加坡傳統早點咖椰吐司沾佐醬油半熟蛋配咖啡的概念，布里歐麵包飽吸班蘭風味蛋奶液呈現主角咖椰醬濃郁香甜氣息，裹上玉米粉炸至表皮酥脆內裡猶如布丁般Q軟柔滑，沾佐醬油焦糖，滋味鹹甜，搭配自製咖啡冰淇淋，完整演繹新加坡經典咖椰土司重要元素，為餐會畫下難忘美好句點。