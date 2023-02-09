快訊

你是真果粉嗎？Apple「這產品」最不受青睞 僅5成用戶購入

台銀襄理監守自盜8千萬餘養小三、小四 丟工作財產又被全沒收

iRent洩40萬筆個資 北市府開罰最高9萬元

「黑二代」來襲！Ground Y中山快閃空間 酷秀日系活力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
包含（由左至右）鼓手徐維均、主唱蔡維澤、貝斯手李沂邦、吉他手鄭光良的「傻子與白痴」四人團員全數換上Ground Y時裝，出席今日活動。記者吳致碩／攝影
包含（由左至右）鼓手徐維均、主唱蔡維澤、貝斯手李沂邦、吉他手鄭光良的「傻子與白痴」四人團員全數換上Ground Y時裝，出席今日活動。記者吳致碩／攝影

系出名門、出自日本設計師名家山本耀司（Yoji Yamamoto）旗下的子品牌Ground Y，今日正式由台灣君梵代理、引進台灣。品牌今日於中山商圈開創了2層樓的快閃空間，除了帶來23春夏新品與經典時裝，並邀請了台灣樂團「傻子與白痴」全員出席、更於現場熱唱為活動暖身。

被團員公認「衣Q」最好的主唱維澤表示他特別欣賞Ground Y俐落的線條，「肩膀就是肩膀、腰身就是腰身」，同時四人也分別分享自己喜愛的Ground Y單品，像是鼓手維均就喜愛身上的氣球褲，因為剪裁好、穿起來不鬆垮，而貝斯手沂邦則特別推薦一件具有拉鍊結構的西裝外套，一旦將拉鍊卸下，西裝即刻變成長背心，一衣二穿，同時主唱維澤更特別推薦了自己的衣Q偶像是西方音樂人Harry Styles，因為Harry Styles破格、敢於造型、也穿出自己的特有風格，成為團員的時尚啟發。

台灣君梵原本引進三宅一生（Issey Miyake）品牌後，在台灣掀起一波皺摺浪潮，而本次代理Ground Y則宛如提取了山本耀司的黑色DNA精華。Ground Y定位為街頭、潮流風格，除了承襲山本耀司的不對稱、解構、長版剪裁等元素，並積極與名人、動漫、藝術家合作。品牌將在下周二（2月14日）為微風信義2樓的Ground Y開店，同時也成為品牌的首間海外專賣店，意義重大，而在開幕之前，亦可親訪品牌位於中山商圈的快閃空間：PPP 時尚藝文空間（中山北路二段26巷2號），空間內將展現出山本耀司經典的黑白時裝，以及23以「繁花繚亂」主題的特色印花系列，透過不規則、不對稱剪裁，呈現新一代、來自日系的街頭實驗性活力。

Ground Y的2023春夏主題「百花繚亂」延續了簡約黑白與滿版印花圖案，進而展現出春日盛放的無限生機。圖／台灣君梵提供
Ground Y的2023春夏主題「百花繚亂」延續了簡約黑白與滿版印花圖案，進而展現出春日盛放的無限生機。圖／台灣君梵提供
台灣君梵已於PPP藝文空間帶來Ground Y經典與23春夏系列，並對公眾開放參觀預覽。圖／翻攝自 IG @ taiwan.given
台灣君梵已於PPP藝文空間帶來Ground Y經典與23春夏系列，並對公眾開放參觀預覽。圖／翻攝自 IG @ taiwan.given
Ground Y以大量的黑、白為主色調，同時結合鮮亮色彩與印花成為視覺點綴。圖／台灣君梵提供
Ground Y以大量的黑、白為主色調，同時結合鮮亮色彩與印花成為視覺點綴。圖／台灣君梵提供
創團於2015年的「傻子與白痴」，不循常規、做自己的自信態度，也和Ground Y的服裝設計概念高度相似。記者吳致碩／攝影
創團於2015年的「傻子與白痴」，不循常規、做自己的自信態度，也和Ground Y的服裝設計概念高度相似。記者吳致碩／攝影
台灣君梵已於PPP藝文空間帶來Ground Y經典與23春夏系列，並對公眾開放參觀預覽。圖／翻攝自 IG @ taiwan.given
台灣君梵已於PPP藝文空間帶來Ground Y經典與23春夏系列，並對公眾開放參觀預覽。圖／翻攝自 IG @ taiwan.given

品牌 快閃 西裝

延伸閱讀

影／決定參選立委？王世堅：柯文哲常罵的這句話刺激了我

債務糾紛釀酒吧內4打1砸場 中山警啟動快打4少遭送辦

逮現行犯遇提審裁定放3人 中山警：毒品案持續偵辦

2023港都老四川盃棒球賽 北市長安5:4勝台中中山奪冠

相關新聞

情人節來看台灣燈會脫單！猜燈謎、大聲說情話拿好禮

2023台灣燈會2月5日至2月19日在台北市舉辦，適逢2月14日西洋情人節，交通部觀光局串聯系列活動，包括2月11日有「...

成本飆升 八方雲集調漲產品售價約5%

成本不斷飆升，原料、食材及包裝等價格高漲，八方雲集今天宣布，因應原物料上漲及基本工資調漲，考量門市營運成本，八方雲集自2...

歡慶情人節 華航推14天限時優惠 飛日本萬元有找

西洋情人節將屆，中華航空推出限時機票促銷活動，提供台灣地區出發全航線經濟艙優惠，其中台北－琉球（沖繩）只要6305元起（...

餐飲漲價又一家 八方雲集：鍋貼、水餃漲5%

餐飲漲價潮繼續蔓延，因應原物料上漲及基本工資調漲，考量門市營運成本，八方雲集宣布自2023年2月13日起，調整部分產品價...

2023賀歲國片票房不如預期？專家分析這項習慣改變

2023年迎來春節連假天數最多的一年、同時也適逢疫情解封後的大紅利，今年春節連假共有十天，春節正式開始的前一週，同週上了兩檔「賀歲」國片，一個是帶著電視粉絲跟IP氣勢上檔的喜劇電影《我的婆婆怎麼把ＯＯ搞丟了》、另一檔則是有如《角頭》系列操作的黑幫片《山中森林》。

只有2天！米其林一星LONGTAIL快閃台中 攜手鳥苑聯彈

連續五年獲得米其林一星的LONGTAIL，主廚林明健3月3、4日將率領團隊赴台中鳥苑快閃，與鳥苑主理人湯仲鴻（Chef ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦