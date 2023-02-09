「黑二代」來襲！Ground Y中山快閃空間 酷秀日系活力

系出名門、出自日本設計師名家山本耀司（Yoji Yamamoto）旗下的子品牌Ground Y，今日正式由台灣君梵代理、引進台灣。品牌今日於中山商圈開創了2層樓的快閃空間，除了帶來23春夏新品與經典時裝，並邀請了台灣樂團「傻子與白痴」全員出席、更於現場熱唱為活動暖身。

被團員公認「衣Q」最好的主唱維澤表示他特別欣賞Ground Y俐落的線條，「肩膀就是肩膀、腰身就是腰身」，同時四人也分別分享自己喜愛的Ground Y單品，像是鼓手維均就喜愛身上的氣球褲，因為剪裁好、穿起來不鬆垮，而貝斯手沂邦則特別推薦一件具有拉鍊結構的西裝外套，一旦將拉鍊卸下，西裝即刻變成長背心，一衣二穿，同時主唱維澤更特別推薦了自己的衣Q偶像是西方音樂人Harry Styles，因為Harry Styles破格、敢於造型、也穿出自己的特有風格，成為團員的時尚啟發。