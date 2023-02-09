「黑二代」來襲！Ground Y中山快閃空間 酷秀日系活力
系出名門、出自日本設計師名家山本耀司（Yoji Yamamoto）旗下的子品牌Ground Y，今日正式由台灣君梵代理、引進台灣。品牌今日於中山商圈開創了2層樓的快閃空間，除了帶來23春夏新品與經典時裝，並邀請了台灣樂團「傻子與白痴」全員出席、更於現場熱唱為活動暖身。
被團員公認「衣Q」最好的主唱維澤表示他特別欣賞Ground Y俐落的線條，「肩膀就是肩膀、腰身就是腰身」，同時四人也分別分享自己喜愛的Ground Y單品，像是鼓手維均就喜愛身上的氣球褲，因為剪裁好、穿起來不鬆垮，而貝斯手沂邦則特別推薦一件具有拉鍊結構的西裝外套，一旦將拉鍊卸下，西裝即刻變成長背心，一衣二穿，同時主唱維澤更特別推薦了自己的衣Q偶像是西方音樂人Harry Styles，因為Harry Styles破格、敢於造型、也穿出自己的特有風格，成為團員的時尚啟發。
台灣君梵原本引進三宅一生（Issey Miyake）品牌後，在台灣掀起一波皺摺浪潮，而本次代理Ground Y則宛如提取了山本耀司的黑色DNA精華。Ground Y定位為街頭、潮流風格，除了承襲山本耀司的不對稱、解構、長版剪裁等元素，並積極與名人、動漫、藝術家合作。品牌將在下周二（2月14日）為微風信義2樓的Ground Y開店，同時也成為品牌的首間海外專賣店，意義重大，而在開幕之前，亦可親訪品牌位於中山商圈的快閃空間：PPP 時尚藝文空間（中山北路二段26巷2號），空間內將展現出山本耀司經典的黑白時裝，以及23以「繁花繚亂」主題的特色印花系列，透過不規則、不對稱剪裁，呈現新一代、來自日系的街頭實驗性活力。
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