萬寶龍聯手Ferrai 特殊上墨機制成亮點 再曬SP3超跑美學

繼先前曾與倍耐力合作後，萬寶龍（Montblanc）再度與超跑聯名，二度與法拉利（Ferrari）合作的成果，是從Icona車系最新車款Daytona SP3中得到靈感，帶來一款簡潔、饒富速度與設計感的Stilema SP3書寫工具，全球限量599只。

筆蓋頂部從Daytona SP3車頭切入空氣的角度得到靈感，汽車保險槓上的葉片則成為筆身上的橫紋裝飾，並散發明暗交集的視覺效果；值得一提的是：這款Stilema SP3鋼筆的上墨機制也經過重新設計，並從未出現在萬寶龍的其他款式中：以純白金打造的上墨結構藏於鈦金屬筆身的紅色半透明裝飾片內，僅於拉出裝飾片時才將顯現，而一旦注滿墨水槽、並將裝飾片推回原位鎖後，便可接續進行書寫。

一向古典、溫文儒雅的萬寶龍書寫工具，本次則難得披上了現代、前衛的流線風格，也由於筆款設計是由法拉利設計總監Flavio Manzoni主導，他特別解釋要在不犧牲書寫體驗的前提下，同時展現車款的比例、流線風格、動態性與速度感，誠為一大挑戰；「我們的重點不僅是流線型設計，也重視其功能，強調手握優質鋼筆的非凡感受。不僅墨水流動無阻，而且鋼筆在書寫時也隨著手部快速移動，使人可暢快盡情地書寫心中所想。」