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萬寶龍聯手Ferrai 特殊上墨機制成亮點 再曬SP3超跑美學

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
從法拉利Icona車系最新車款Daytona SP3中得到靈感，萬寶龍與法拉利聯手呈現了饒富速度與設計感的Stilema SP3書寫工具，全球限量599只。圖／Montblanc提供、翻攝自IG（合成圖）
從法拉利Icona車系最新車款Daytona SP3中得到靈感，萬寶龍與法拉利聯手呈現了饒富速度與設計感的Stilema SP3書寫工具，全球限量599只。圖／Montblanc提供、翻攝自IG（合成圖）

繼先前曾與倍耐力合作後，萬寶龍（Montblanc）再度與超跑聯名，二度與法拉利（Ferrari）合作的成果，是從Icona車系最新車款Daytona SP3中得到靈感，帶來一款簡潔、饒富速度與設計感的Stilema SP3書寫工具，全球限量599只。

筆蓋頂部從Daytona SP3車頭切入空氣的角度得到靈感，汽車保險槓上的葉片則成為筆身上的橫紋裝飾，並散發明暗交集的視覺效果；值得一提的是：這款Stilema SP3鋼筆的上墨機制也經過重新設計，並從未出現在萬寶龍的其他款式中：以純白金打造的上墨結構藏於鈦金屬筆身的紅色半透明裝飾片內，僅於拉出裝飾片時才將顯現，而一旦注滿墨水槽、並將裝飾片推回原位鎖後，便可接續進行書寫。

一向古典、溫文儒雅的萬寶龍書寫工具，本次則難得披上了現代、前衛的流線風格，也由於筆款設計是由法拉利設計總監Flavio Manzoni主導，他特別解釋要在不犧牲書寫體驗的前提下，同時展現車款的比例、流線風格、動態性與速度感，誠為一大挑戰；「我們的重點不僅是流線型設計，也重視其功能，強調手握優質鋼筆的非凡感受。不僅墨水流動無阻，而且鋼筆在書寫時也隨著手部快速移動，使人可暢快盡情地書寫心中所想。」

筆款暫無台幣定價，歐元訂價為30,000歐元、折合台幣約97萬元，可逕行洽詢全台萬寶龍專賣店。

以手工打造的純白金筆尖和隱藏式上墨機制，展現簡約但深邃的高明設計功力。圖／Montblanc提供
以手工打造的純白金筆尖和隱藏式上墨機制，展現簡約但深邃的高明設計功力。圖／Montblanc提供
特殊的上墨機制取經於Ferrari Design的深厚工程底蘊，並未曾出現在MONTBLANC的任何書寫工具中。圖／Montblanc提供
特殊的上墨機制取經於Ferrari Design的深厚工程底蘊，並未曾出現在MONTBLANC的任何書寫工具中。圖／Montblanc提供
汽車保險槓上的葉片成為筆身上的橫紋裝飾，散發洗鍊、當代的視覺感受。圖／Montblanc提供
汽車保險槓上的葉片成為筆身上的橫紋裝飾，散發洗鍊、當代的視覺感受。圖／Montblanc提供

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