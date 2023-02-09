觀光客回來了加上燈會效應 誠品松菸人流呈1.5倍成長

今年台灣燈會睽違23年重返台北，現在平日走到松菸，從白天到晚上人潮都絡繹不絕，加上燈會作品「台北兔給樂」就位於「松山文創園區」廣場，誠品生活松菸店觀察，隨著疫情穩定趨緩，單月人流已較去年10月邊境解封前成長1.5倍，在疫情期間來客重創的誠品行旅如今告別人潮荒，今年1月來客創開幕以來新高，館內餐廳現在已呈現沒有預約吃不到的熱絡。

誠品公共事務處協理曾喜松指出，整體誠品生活觀光客占比為15％，當中松菸與西門町觀光客占比達30％～40%，故疫情期間這兩處據點深受觀光客短缺的影響，但去年10月國境解封後，商務客、觀光客陸續回流，位於松菸的誠品行旅來客隨即出現反彈力道，加上緊鄰的大巨蛋出入口開放，來客不用再繞一大圈，都對誠品松菸店人潮有很大加分。

現在走進誠品松菸店或周遭，會發現外國面孔或說著外語的觀光客變多了，誠品松菸店內手作體驗玻璃吹製工藝的「坤水晶」，也可看到諸多觀光客入內體驗。在誠品松菸的工作人員，發現現在停車場重現過去排隊進場狀況，都有久違的感動。曾喜松也認為，未來大巨蛋啟動後，誠品松菸將呈現與過去完全不一樣的松菸店。

燈會作品「台北兔給樂」就位於誠品松菸前廣場，大型LED螢幕化身近三層樓高巨大紙箱，演出兔子快遞員上山下海配送神秘禮物的動畫故事，吸引許多前來的大人、小孩圍觀拍照。