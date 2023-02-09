Mister Donut甜甜圈7顆214元 櫻餅麻吉大判燒新上桌

喜歡用甜點來療癒心情嗎？「一Ｏ八抹茶茶廊」在櫻花紛飛的時刻，推出春季限定的「櫻餅麻吉大判燒」，同時結合櫻餅與大判燒的特色，帶來全新的味覺體驗。至於「Mister Donut」限時推出「甜甜圈7個214元」的情人節限時優惠，讓民眾輕鬆享受甜甜滋味。

櫻花季到來，來自日本的「一Ｏ八抹茶茶廊」自即日起推出春季限定的「櫻餅麻吉大判燒」，乃是效仿櫻餅外型製作而成的創意商品，外皮軟彈富嚼勁，還有著招牌的萬丹紅豆內餡。搭配上鹽漬櫻花葉一起品嚐，還能享受到具有層次的成熟甜鹹風味，每顆售價60元，2顆優惠價110元。