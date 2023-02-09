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Mister Donut甜甜圈7顆214元 櫻餅麻吉大判燒新上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Mister Donut推出「甜甜圈7入214元」的限時優惠。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出「甜甜圈7入214元」的限時優惠。圖／Mister Donut提供

喜歡用甜點來療癒心情嗎？「一Ｏ八抹茶茶廊」在櫻花紛飛的時刻，推出春季限定的「櫻餅麻吉大判燒」，同時結合櫻餅與大判燒的特色，帶來全新的味覺體驗。至於「Mister Donut」限時推出「甜甜圈7個214元」的情人節限時優惠，讓民眾輕鬆享受甜甜滋味。

櫻花季到來，來自日本的「一Ｏ八抹茶茶廊」自即日起推出春季限定的「櫻餅麻吉大判燒」，乃是效仿櫻餅外型製作而成的創意商品，外皮軟彈富嚼勁，還有著招牌的萬丹紅豆內餡。搭配上鹽漬櫻花葉一起品嚐，還能享受到具有層次的成熟甜鹹風味，每顆售價60元，2顆優惠價110元。

Mister Donut則是為沈浸在情人節浪漫氛圍的民眾，推出限時折扣優惠。2月10日至2月14日期間，任選7入甜甜圈或點心，可享優惠價214元（限39元品項，可補差價換購）。除此之外，Mister Donut現也提供「草莓愛心」、「可可愛心」兩款應景的限定款甜甜圈，均為每顆55元。

「一Ｏ八抹茶茶廊」推出春季限定的「櫻餅麻吉大判燒」，每顆60元，2顆110元。圖／一Ｏ八抹茶茶廊提供
「一Ｏ八抹茶茶廊」推出春季限定的「櫻餅麻吉大判燒」，每顆60元，2顆110元。圖／一Ｏ八抹茶茶廊提供
Mister Donut限時推出「草莓愛心」、「可可愛心」，每顆55元。圖／Mister Donut提供
Mister Donut限時推出「草莓愛心」、「可可愛心」，每顆55元。圖／Mister Donut提供

櫻花季 愛心 情人節

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