快訊

羅智強確定選北市大安區立委 找高金素梅任榮譽主委

室內口罩解禁別太高興 專家揭死亡個案逾6成「沒做這事」

夏姿陳發表情人節形象 23早春巧秀公路電影魔幻浪漫

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
低光源、高反差或格外明亮的影像，呈現了夏姿陳SHIATZY CHEN的2023的情人節形象視覺「旅途」主題。圖／SHIATZY CHEN提供（合成圖）
低光源、高反差或格外明亮的影像，呈現了夏姿陳SHIATZY CHEN的2023的情人節形象視覺「旅途」主題。圖／SHIATZY CHEN提供（合成圖）

情人間的關係、心情，總有萬千變化。夏姿．陳SHIATZY CHEN發表了2023情人節形象大片，除了以公路電影般的魔幻影像，訴說戀人間的心思變幻，更化模特兒換上23早春系列時裝，巧秀春日的輕快、浪漫與悸動。

本次形象視覺的場景設定為一趟旅行，只見在貨櫃車中（或外）的戀人換上了多套時裝，並透過「旅途」用以譬喻戀人的心境更迭。而一旦天色逐漸變暗，貨櫃車內的照明卻顯得更加明亮，加上模特兒的動作、場景擺設、與場景內外光源的反差對比，散發出魔幻寫實的奇特況味。

整趟影像旅程再透過時裝的細節與設計，暗喻了情人間啟程、契合與濃情相伴的不同時程，例如純白烏干紗小洋裝象徵了情意的純粹原點，而男裝的卡其色翻領針織衫搭配連帽上衣則展現為愛付諸行動的勇氣。中式水墨的筆觸一如戀人間的試探、猜測與拿捏，獨家開版印花圖騰更宛如兩人生命版圖的逐漸疊合、難捨難分。漸層雙粉色亮片套裝的閃耀，似為戀情的熾熱點燃了花火，而男性棉質蕾絲花朵上衣搭配西裝領長大衣，更描繪了日暮黃昏時，不離不棄的款款柔情。

夏姿．陳SHIATZY CHEN的23早春系列已於近日上市，除再度融合品牌經典的刺繡與亮片工藝、獨家開版印花與水墨意境，諸如鏤空、削肩設計則為男性的陽剛印象調和了中性的柔和。本季男裝另推薦了如立領格紋休閒外套或幾何紋路翻領針織衫，透過色彩與幾何圖紋，讓男性衣櫥跳脫單色，活潑鮮明；女裝單品則有連身的亮片層次小洋裝，以深紫色的反光亮片搭配公主袖與蕾絲領口，一如情到深處，戀人的一舉一動讓每一瞬都有星星自天而降，情比金堅。

亮片連身小洋裝，37,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
亮片連身小洋裝，37,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
夜間行駛的卡車上，宛如重現公路電影般的</p><!--4--><p> 浪漫情節。圖／SHIATZY CHEN提供
夜間行駛的卡車上，宛如重現公路電影般的

浪漫情節。圖／SHIATZY CHEN提供

SHIATZY CHEN今日發表情人節形象視覺，高反差的影像視覺，捕捉了戀人相伴的動容一瞬。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN今日發表情人節形象視覺，高反差的影像視覺，捕捉了戀人相伴的動容一瞬。圖／SHIATZY CHEN提供
無袖襯衫上衣，29,800元；直筒寬褲，28,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
無袖襯衫上衣，29,800元；直筒寬褲，28,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
開版春綺水墨印花圖騰外套，39,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
開版春綺水墨印花圖騰外套，39,800元。圖／SHIATZY CHEN提供

夏姿 模特兒

延伸閱讀

圓山大飯店甜蜜助攻 情人節餐飲、住房製造浪漫

情人節來看台灣燈會脫單！猜燈謎、大聲說情話拿好禮

情人節送甜蜜！BAC玫瑰蛋糕、亞尼克限定甜點傳情意

搶救情人節大作戰！約會何處去？送禮送到心坎裡

相關新聞

情人節來看台灣燈會脫單！猜燈謎、大聲說情話拿好禮

2023台灣燈會2月5日至2月19日在台北市舉辦，適逢2月14日西洋情人節，交通部觀光局串聯系列活動，包括2月11日有「...

成本飆升 八方雲集調漲產品售價約5%

成本不斷飆升，原料、食材及包裝等價格高漲，八方雲集今天宣布，因應原物料上漲及基本工資調漲，考量門市營運成本，八方雲集自2...

歡慶情人節 華航推14天限時優惠 飛日本萬元有找

西洋情人節將屆，中華航空推出限時機票促銷活動，提供台灣地區出發全航線經濟艙優惠，其中台北－琉球（沖繩）只要6305元起（...

餐飲漲價又一家 八方雲集：鍋貼、水餃漲5%

餐飲漲價潮繼續蔓延，因應原物料上漲及基本工資調漲，考量門市營運成本，八方雲集宣布自2023年2月13日起，調整部分產品價...

2023賀歲國片票房不如預期？專家分析這項習慣改變

2023年迎來春節連假天數最多的一年、同時也適逢疫情解封後的大紅利，今年春節連假共有十天，春節正式開始的前一週，同週上了兩檔「賀歲」國片，一個是帶著電視粉絲跟IP氣勢上檔的喜劇電影《我的婆婆怎麼把ＯＯ搞丟了》、另一檔則是有如《角頭》系列操作的黑幫片《山中森林》。

Mister Donut甜甜圈7顆214元！櫻餅麻吉大判燒新上桌

喜歡用甜點來療癒心情嗎？「一Ｏ八抹茶茶廊」在櫻花紛飛的時刻，推出春季限定的「櫻餅麻吉大判燒」，同時結合櫻餅與大判燒的特色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦