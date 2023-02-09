夏姿陳發表情人節形象 23早春巧秀公路電影魔幻浪漫

情人間的關係、心情，總有萬千變化。夏姿．陳SHIATZY CHEN發表了2023情人節形象大片，除了以公路電影般的魔幻影像，訴說戀人間的心思變幻，更化模特兒換上23早春系列時裝，巧秀春日的輕快、浪漫與悸動。

本次形象視覺的場景設定為一趟旅行，只見在貨櫃車中（或外）的戀人換上了多套時裝，並透過「旅途」用以譬喻戀人的心境更迭。而一旦天色逐漸變暗，貨櫃車內的照明卻顯得更加明亮，加上模特兒的動作、場景擺設、與場景內外光源的反差對比，散發出魔幻寫實的奇特況味。

整趟影像旅程再透過時裝的細節與設計，暗喻了情人間啟程、契合與濃情相伴的不同時程，例如純白烏干紗小洋裝象徵了情意的純粹原點，而男裝的卡其色翻領針織衫搭配連帽上衣則展現為愛付諸行動的勇氣。中式水墨的筆觸一如戀人間的試探、猜測與拿捏，獨家開版印花圖騰更宛如兩人生命版圖的逐漸疊合、難捨難分。漸層雙粉色亮片套裝的閃耀，似為戀情的熾熱點燃了花火，而男性棉質蕾絲花朵上衣搭配西裝領長大衣，更描繪了日暮黃昏時，不離不棄的款款柔情。

夏姿．陳SHIATZY CHEN的23早春系列已於近日上市，除再度融合品牌經典的刺繡與亮片工藝、獨家開版印花與水墨意境，諸如鏤空、削肩設計則為男性的陽剛印象調和了中性的柔和。本季男裝另推薦了如立領格紋休閒外套或幾何紋路翻領針織衫，透過色彩與幾何圖紋，讓男性衣櫥跳脫單色，活潑鮮明；女裝單品則有連身的亮片層次小洋裝，以深紫色的反光亮片搭配公主袖與蕾絲領口，一如情到深處，戀人的一舉一動讓每一瞬都有星星自天而降，情比金堅。 亮片連身小洋裝，37,800元。圖／SHIATZY CHEN提供 夜間行駛的卡車上，宛如重現公路電影般的