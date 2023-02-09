快訊

羅智強確定選北市大安區立委 找高金素梅任榮譽主委

室內口罩解禁別太高興 專家揭死亡個案逾6成「沒做這事」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

格蘭父子攜手星座女神白瑜 幫你找到情人節專屬酒款

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
水象星座執著又清新，亨利爵士琴酒，溫暖身邊人。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
水象星座執著又清新，亨利爵士琴酒，溫暖身邊人。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

迎接即將到來的西洋情人節，格蘭父子與星座女神白瑜老師合作，以四大星象的感情風格，推薦旗下四大品牌——百富（The Balvenie）單一麥芽威士忌、格蘭菲迪（Glenfiddich）單一麥芽威士忌、三隻猴子（Monkey Shoulder）威士忌、亨利爵士（Hendrick's Gin）琴酒，結合不同情人心境，在情人節領略不同迷人風味。

火象星座：熱情並深情 三隻猴子充滿正能量

白瑜老師分享，火象星座熱情、樂觀、適應力強、神經大條又獨立？如果這麼想，證明你跟他還不是很熟。真實的火象星座，習慣獨處，獨來獨往。想要好好和火象星座培養感情，好好愛他，就要看到他的默默付出，看到他藏在心裡的深情和期待。

三隻猴子三重麥芽威士忌，有著和火象星座一樣的個性特質，具有豐富獨特的滑順口感、散發濃郁香草香氣，適合各式調飲。濃烈真摯的情誼背後通常都隱藏著蘊含包容力強大的生命能量，永遠有源源不斷的勇氣和正能量去面對這個複雜多變的世界，這就是火象星座的真正魅力所在。

土象星座：執著嚴謹 百富12年雙桶造就美好生活

土象星座想要維持一種穩定，看透又不想面對，正統老派卻又帶點任性叛逆。愛情中，願意無私付出，替另一半著想。單身的土象星座，在感情中較被動。想要接近土象星座，就要多一點的溫柔、多一點的溫暖，而且要夠獨立、夠自信，才不會被他的執著嚇跑。

百富12年雙桶單一麥芽威士忌，有著和土象星座一樣的個性特質。百富12年雙桶的美味口感來自兩種酒桶連續熱成，傳統威士忌橡木桶給予柔和的口感，而雪莉桶則風味豐富有深度。有穩定能力和擔當背後是細膩厚實的情感支撐，這是對生活和愛情充滿美好的期待。

風象星座：優雅且知性  格蘭菲迪12年天使雪莉品味趣味人生

風象星座優雅知性、有品味、懂生活，但卻超沒自信，外面看起來是公主和王子，其實是包容最多、忍耐最多的苦主。如果你喜歡的是風象星座，請在他安靜的時候，給予他更多的關心和陪伴。如果你是風象星座，不要為了大家開心顧此失彼，疏忽了你自己和你最愛的人。

格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌遴選僅有5%的西班牙Amontillado雪莉桶，神秘消失的酒花造就萬中選一的天使雪莉桶，清亮的緋紅色澤，在優雅中飽含個性，在知性中容易親近，愛分享、願意付出是風象星座最令人感動的美。

水象星座：執著又清新  亨利爵士琴酒溫暖身邊人

水象星座的戀愛腦，來自於希望有一個人可以依靠感到安心。如果你喜歡水象星座，請多理解他的不安全感來自過於敏銳的觀察力和細心的感受力；在水象星座沒有安全感時，請給他最大的接納，表達出你會盡量理解他的需求。

亨利爵士琴酒精選13種植物並添加「保加利亞玫瑰花辦」與「荷蘭小黄瓜」兩種獨特秘方，加上蘇格蘭特別的低地軟質水，在堅持品質下，以小量生產釀製而成，清新細膩、恬淡迷人的特質，是最能給人心靈慰藉的生命能量。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

風象星座優雅且知性，格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌，品味趣味人生。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
風象星座優雅且知性，格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌，品味趣味人生。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
土象星座執著嚴謹，百富12年雙桶單一麥芽威士忌造就美好生活。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
土象星座執著嚴謹，百富12年雙桶單一麥芽威士忌造就美好生活。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
火象星座熱情並深情 ，三隻猴子充滿正能量。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
火象星座熱情並深情 ，三隻猴子充滿正能量。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭父子攜手星座女神白瑜老師，推薦情人節星座微醺佳飲。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭父子攜手星座女神白瑜老師，推薦情人節星座微醺佳飲。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

風象星座 猴子 愛情

延伸閱讀

艾薇兒被爆參加《浪姐4》　網驚呆：女神要合宿練跳舞！？

台灣限量168套！古狼四神獸系列8年威士忌 亞洲限定

宋慧喬神顏只能排第4！「世界最美女演員」是她　公認顏霸女神，妖嬈水蛇腰更是紅毯必殺技

獨／瓊瑤劇女神陳德容突傳「染重症」 她親回：是這一病症

相關新聞

情人節來看台灣燈會脫單！猜燈謎、大聲說情話拿好禮

2023台灣燈會2月5日至2月19日在台北市舉辦，適逢2月14日西洋情人節，交通部觀光局串聯系列活動，包括2月11日有「...

成本飆升 八方雲集調漲產品售價約5%

成本不斷飆升，原料、食材及包裝等價格高漲，八方雲集今天宣布，因應原物料上漲及基本工資調漲，考量門市營運成本，八方雲集自2...

歡慶情人節 華航推14天限時優惠 飛日本萬元有找

西洋情人節將屆，中華航空推出限時機票促銷活動，提供台灣地區出發全航線經濟艙優惠，其中台北－琉球（沖繩）只要6305元起（...

餐飲漲價又一家 八方雲集：鍋貼、水餃漲5%

餐飲漲價潮繼續蔓延，因應原物料上漲及基本工資調漲，考量門市營運成本，八方雲集宣布自2023年2月13日起，調整部分產品價...

2023賀歲國片票房不如預期？專家分析這項習慣改變

2023年迎來春節連假天數最多的一年、同時也適逢疫情解封後的大紅利，今年春節連假共有十天，春節正式開始的前一週，同週上了兩檔「賀歲」國片，一個是帶著電視粉絲跟IP氣勢上檔的喜劇電影《我的婆婆怎麼把ＯＯ搞丟了》、另一檔則是有如《角頭》系列操作的黑幫片《山中森林》。

Mister Donut甜甜圈7顆214元！櫻餅麻吉大判燒新上桌

喜歡用甜點來療癒心情嗎？「一Ｏ八抹茶茶廊」在櫻花紛飛的時刻，推出春季限定的「櫻餅麻吉大判燒」，同時結合櫻餅與大判燒的特色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦