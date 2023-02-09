格蘭父子攜手星座女神白瑜 幫你找到情人節專屬酒款

迎接即將到來的西洋情人節，格蘭父子與星座女神白瑜老師合作，以四大星象的感情風格，推薦旗下四大品牌——百富（The Balvenie）單一麥芽威士忌、格蘭菲迪（Glenfiddich）單一麥芽威士忌、三隻猴子（Monkey Shoulder）威士忌、亨利爵士（Hendrick's Gin）琴酒，結合不同情人心境，在情人節領略不同迷人風味。

火象星座：熱情並深情 三隻猴子充滿正能量

白瑜老師分享，火象星座熱情、樂觀、適應力強、神經大條又獨立？如果這麼想，證明你跟他還不是很熟。真實的火象星座，習慣獨處，獨來獨往。想要好好和火象星座培養感情，好好愛他，就要看到他的默默付出，看到他藏在心裡的深情和期待。

三隻猴子三重麥芽威士忌，有著和火象星座一樣的個性特質，具有豐富獨特的滑順口感、散發濃郁香草香氣，適合各式調飲。濃烈真摯的情誼背後通常都隱藏著蘊含包容力強大的生命能量，永遠有源源不斷的勇氣和正能量去面對這個複雜多變的世界，這就是火象星座的真正魅力所在。

土象星座：執著嚴謹 百富12年雙桶造就美好生活

土象星座想要維持一種穩定，看透又不想面對，正統老派卻又帶點任性叛逆。愛情中，願意無私付出，替另一半著想。單身的土象星座，在感情中較被動。想要接近土象星座，就要多一點的溫柔、多一點的溫暖，而且要夠獨立、夠自信，才不會被他的執著嚇跑。

百富12年雙桶單一麥芽威士忌，有著和土象星座一樣的個性特質。百富12年雙桶的美味口感來自兩種酒桶連續熱成，傳統威士忌橡木桶給予柔和的口感，而雪莉桶則風味豐富有深度。有穩定能力和擔當背後是細膩厚實的情感支撐，這是對生活和愛情充滿美好的期待。

風象星座：優雅且知性 格蘭菲迪12年天使雪莉品味趣味人生

風象星座優雅知性、有品味、懂生活，但卻超沒自信，外面看起來是公主和王子，其實是包容最多、忍耐最多的苦主。如果你喜歡的是風象星座，請在他安靜的時候，給予他更多的關心和陪伴。如果你是風象星座，不要為了大家開心顧此失彼，疏忽了你自己和你最愛的人。

格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌遴選僅有5%的西班牙Amontillado雪莉桶，神秘消失的酒花造就萬中選一的天使雪莉桶，清亮的緋紅色澤，在優雅中飽含個性，在知性中容易親近，愛分享、願意付出是風象星座最令人感動的美。

水象星座：執著又清新 亨利爵士琴酒溫暖身邊人

水象星座的戀愛腦，來自於希望有一個人可以依靠感到安心。如果你喜歡水象星座，請多理解他的不安全感來自過於敏銳的觀察力和細心的感受力；在水象星座沒有安全感時，請給他最大的接納，表達出你會盡量理解他的需求。

亨利爵士琴酒精選13種植物並添加「保加利亞玫瑰花辦」與「荷蘭小黄瓜」兩種獨特秘方，加上蘇格蘭特別的低地軟質水，在堅持品質下，以小量生產釀製而成，清新細膩、恬淡迷人的特質，是最能給人心靈慰藉的生命能量。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康