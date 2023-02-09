情人節來看台灣燈會脫單！猜燈謎、大聲說情話拿好禮

2023台灣燈會2月5日至2月19日在台北市舉辦，適逢2月14日西洋情人節，交通部觀光局串聯系列活動，包括2月11日有「I LOVE U TOUR 創意燈謎活動」、2月12日有「喔熊轉盤好運兔U」活動、2月14日「5秒情話大聲說」活動等，完成指定任務即可抽遊程套券、下午茶套券等好禮，及獲得限量紀念小物。

觀光局表示，適逢情人節，台灣燈會中央展區(國父紀念館及台北市政府前廣場)2月11日有「I LOVE U TOUR 創意燈謎活動」、2月12日有「喔熊轉盤好運兔U」活動，民眾只要於活動日前來攤位(國父紀念館西側光復南路停車場)完成指定任務，即有機會獲得遊程套券、下午茶套券、咖啡提貨卡、KTV歡唱折價券等，還能在咖啡隔熱杯套上寫下浪漫情話，送給心儀對象。

觀光局指出，2月14日在歡樂派對燈區，只要參加快閃活動「5秒情話大聲說」，即可得到限量紀念小物。該燈區以傳統民間故事及各國童話故事為主軸，平日也可以透過尋找白兔先生APP集章活動，兌換「大展虹兔」小提燈，每日限量送完為止。

另外，觀光局也說，2月5日至19日燈會期間來中央展區賞燈，還可以參加「與喔熊解FUN元宵 兔gether打卡搖紅包」活動，民眾透過手機拍攝主燈「玉兔壯彩」、副燈「蟠龍獻瑞」、「從心出發」、「躍動未來」，及前往六大主題燈區內指定燈藝作品，完成集點任務就可以猜燈謎、搖紅包、抽住宿券、超商禮券與LINE POINT點數。