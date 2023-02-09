TAG Heuer向賽車運動致敬 再攜手保時捷打造限定表款
毫無意外的，瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）今年將會把焦點放在慶祝Carrera系列問世60周年，除了在LVMH WATCH WEEK曝光的復刻款計時碼表之外，近期再度與保時捷（Porsche）合作，打造嶄新CarreraＸ Porsche Orange Racing聯名計時碼表，來向賽車運動致敬。
還記得在去年，TAG Heuer和保時捷一同為了911 Carrera RS 2.7車款50歲生日，除了推出限定車之外，還呈現了兩款車迷、表迷都想擁有的限量表。於是在彼此合作愉快的前提下，雙品牌決定再度推出全新的CarreraＸ Porsche Orange Racing聯名計時碼表。不同以往，採用了橘色來點綴以黑色為主體的表款，TAG Heuer解釋靈感來自汽車在瀝青路面上，激起火花顏色，也同時呼應了速度感。因此，在表圈上的Porsche保時捷標誌、漆面表冠、表盤上「Azuré環形紋」計時盤和秒針，都是橘色來裝飾；甚至翻到底蓋，便能看到特製自動盤，亦有橘色字樣。
而TAG Heuer X Porsche聯名限量腕表，承襲了過去品牌一貫精神，搭載的是Calibre Heuer 02自製自動上鍊機芯，這是機芯完全由泰格豪雅在舍沃內（Chevenez）的表廠製作，由168個零件組成，包括導柱輪和垂直離合器，具備80小時動力儲存。值得一提的是表帶縫線巧妙呼應Porsche汽車座椅內裝亮眼黑、橘對比色，同時表盒則是黑色外觀加上鮮橘色細節的特殊包裝。
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