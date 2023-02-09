快訊

南韓影帝劉亞仁涉吸毒！服飾品牌火速下架代言 韓媒爆料內幕：他染毒2年了

通膨又升！1月CPI年增率衝上3.04% 半年來再見3字頭

王世堅表態「考慮爭取2024立委」 全因柯文哲說了這句話

TAG Heuer向賽車運動致敬 再攜手保時捷打造限定表款

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
泰格豪雅度與保時捷合作，打造嶄新CarreraＸ Porsche Orange Racing聯名計時碼表，來向賽車運動致敬。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅度與保時捷合作，打造嶄新CarreraＸ Porsche Orange Racing聯名計時碼表，來向賽車運動致敬。圖／TAG Heuer提供

毫無意外的，瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）今年將會把焦點放在慶祝Carrera系列問世60周年，除了在LVMH WATCH WEEK曝光的復刻款計時碼表之外，近期再度與保時捷（Porsche）合作，打造嶄新CarreraＸ Porsche Orange Racing聯名計時碼表，來向賽車運動致敬。

還記得在去年，TAG Heuer和保時捷一同為了911 Carrera RS 2.7車款50歲生日，除了推出限定車之外，還呈現了兩款車迷、表迷都想擁有的限量表。於是在彼此合作愉快的前提下，雙品牌決定再度推出全新的CarreraＸ Porsche Orange Racing聯名計時碼表。不同以往，採用了橘色來點綴以黑色為主體的表款，TAG Heuer解釋靈感來自汽車在瀝青路面上，激起火花顏色，也同時呼應了速度感。因此，在表圈上的Porsche保時捷標誌、漆面表冠、表盤上「Azuré環形紋」計時盤和秒針，都是橘色來裝飾；甚至翻到底蓋，便能看到特製自動盤，亦有橘色字樣。

TAG Heuer X Porsche聯名限量腕表的特製自動盤，亦有橘色字樣。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer X Porsche聯名限量腕表的特製自動盤，亦有橘色字樣。圖／TAG Heuer提供

而TAG Heuer X Porsche聯名限量腕表，承襲了過去品牌一貫精神，搭載的是Calibre Heuer 02自製自動上鍊機芯，這是機芯完全由泰格豪雅在舍沃內（Chevenez）的表廠製作，由168個零件組成，包括導柱輪和垂直離合器，具備80小時動力儲存。值得一提的是表帶縫線巧妙呼應Porsche汽車座椅內裝亮眼黑、橘對比色，同時表盒則是黑色外觀加上鮮橘色細節的特殊包裝。

TAG Heuer Carrera X Porsche Orange Racing聯名計時碼表，黑色DLC精鋼表殼，搭配陶瓷表圈，約23萬2,200元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Carrera X Porsche Orange Racing聯名計時碼表，黑色DLC精鋼表殼，搭配陶瓷表圈，約23萬2,200元。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer X Porsche聯名限量腕表，表盒是黑色外觀加上鮮橘色細節的特殊包裝。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer X Porsche聯名限量腕表，表盒是黑色外觀加上鮮橘色細節的特殊包裝。圖／TAG Heuer提供

保時捷 品牌 瀝青

延伸閱讀

保時捷跑車75周年慶祝開跑！Driven by Dreams特別展覽超多亮點

向356車型致敬！保時捷Vision 357夢幻現身

保時捷跑車基隆失竊引發詐保疑雲 屏東找到藏車處

他開保時捷掛假車牌衝北宜 警覺「字體怪怪」攔下送辦

相關新聞

成本飆升 八方雲集調漲產品售價約5%

成本不斷飆升，原料、食材及包裝等價格高漲，八方雲集今天宣布，因應原物料上漲及基本工資調漲，考量門市營運成本，八方雲集自2...

歡慶情人節 華航推14天限時優惠 飛日本萬元有找

西洋情人節將屆，中華航空推出限時機票促銷活動，提供台灣地區出發全航線經濟艙優惠，其中台北－琉球（沖繩）只要6305元起（...

餐飲漲價又一家 八方雲集：鍋貼、水餃漲5%

餐飲漲價潮繼續蔓延，因應原物料上漲及基本工資調漲，考量門市營運成本，八方雲集宣布自2023年2月13日起，調整部分產品價...

2023賀歲國片票房不如預期？專家分析這項習慣改變

2023年迎來春節連假天數最多的一年、同時也適逢疫情解封後的大紅利，今年春節連假共有十天，春節正式開始的前一週，同週上了兩檔「賀歲」國片，一個是帶著電視粉絲跟IP氣勢上檔的喜劇電影《我的婆婆怎麼把ＯＯ搞丟了》、另一檔則是有如《角頭》系列操作的黑幫片《山中森林》。

情人節送甜蜜！BAC玫瑰蛋糕、亞尼克限定甜點傳情意

2月14日就是西洋情人節，許多人也開始為愛侶準備精緻的蛋糕、禮物。「亞尼克」今年就推出愛心版的「北海道黑酷曲」，還有迷彩...

TAG Heuer向賽車運動致敬 再攜手保時捷打造限定表款

毫無意外的，瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）今年將會把焦點放在慶祝Carrera系列問世60周年，除了在LVMH WATCH WEEK曝光的復刻款計時碼表之外，近期再度與保時捷（Porsche）合作，打造嶄新CarreraＸ Porsche Orange Racing聯名計時碼表，來向賽車運動致敬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦