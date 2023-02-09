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博客來「開學展」萬件商品下殺4折起！限時限量推6千元大禮包折價券

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
博客來即日起至2月28日推出「開學展」活動，主打學習用品、外宿裝備萬件商品4折起，2月9日到2月19日祭出「6,000元大禮包」限量折價券天天搶，現領現用。圖／博客來提供
博客來即日起至2月28日推出「開學展」活動，主打學習用品、外宿裝備萬件商品4折起，2月9日到2月19日祭出「6,000元大禮包」限量折價券天天搶，現領現用。圖／博客來提供

迎接新學期，博客來即日起至2月28日推出一系列「開學展」活動，主打學習用品、外宿裝備，包含參考書、上學上班用文具、筆電、書包、桌面收納等萬件商品下殺4折起。2月9日至2月19日祭出「6,000元大禮包」限量折價券天天搶，現領現用；前5天加碼全館消費滿千元送衛生紙，2月17日起單筆消費滿6,000元再送限量聯名款毛巾、單筆滿萬元送限量聯名款肩背包。2月17、18日樂購日全館結帳滿千元88折，買就送10% OPEN POINT。

瞄準開學商機，博客來推出「國中小參考書展」，參考書、自修、評量測驗卷到讀書法、安心補教材全都蒐錄，破千種參考書63折起。首次引進國中參考書，除了自修、評量、測驗卷之外，更有不同難度的講義提供選購，延續上學期智慧選書的功能，下學期同樣有「國小學制各校用書版本查詢」功能，輸入縣市、學校即可查找各校課本對應版本，讓家長不怕買錯。2月13日前消費滿699元再打93折，「康軒評量」天天整點開賣限時搶購57折。購買國小自修、評量和測驗卷即享66折加購教導孩子良好生活習慣的《看漫畫輕鬆學》系列，還可以99元起加購超值學用品。

博客來「國中小參考書展」買氣在寒假尾聲提升4成左右，其中以能配合課本進度，學習內容加深加廣的「自修」最受早鳥家長青睞，國小中、高年級最熱銷的科目為「數學」，每5位家長就有1位單筆消費破千元，且客單價逐年提升，顯示家長重視學習的程度日益明顯，除了選購學校使用的參考書外，也會搭配輔助教材一起購買，如《國小國語作業簿：低年級》、《讀霸會考閱讀策略（上）：單題語文閱讀測驗》等；對應108課綱核心素養、雙語政策和母語教學，消費者也會選購童書繪本、語言學習書，例如小學生最愛《神奇柑仔店》系列和收錄國中小基礎1200單字《我的一本通國中小英語單字書基礎英語1200字》。

迎戰換機潮，博客來即日起至2月19日Samsung Galaxy S23旗艦系列新機預購4大優惠強勢登場，贈眼罩＋禮券最高價值4,690元，官方登入送3大好禮，總價值最高4,770元，Android手機指定賣場消費滿額最高送2,000元統一超商禮券，刷國泰CUBE卡領券最高享6%回饋。

「文具展」推出TOMBOW 日本蜻蜓、PENTEL日本文具品牌限定文具組福袋最受歡迎，帶動「文具館」業績成長2成以上，像是兼具實用與外型的「2023 Tombow文具開學組-學童款」總價值1,080元，8款明星商品特價只要588元；內含20款文具的「開學文具懶人包」特價599元，一包搞定課業所需。備受矚目年度新品同步開賣，如KOKUYO X TYAKASHA聯名商品獨家首賣，參展商品8折起，滿999元登記抽盒玩。

還有小學生必備的護脊書包，「TigerFamily 聯名款小學者超輕量護脊書包Pro 2至尊之戰」結帳再9折，再送便當袋＋零錢包。環保可愛的「韓國Oxford積木長方形便當餐盒」優惠價199元；造型時尚的「ZING日日便當盒旗艦版」耐高溫可多樣分隔盛裝，上班族也很喜愛。

《最新全年形音義訓練日記（上）》，博客來「開學展」活動79折特價277元。圖／博客來提供
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MSI微星 Modern 14 B5M-234TW 14吋商務筆電，博客來「開學展」活動特價16,900元。圖／博客來提供
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TigerFamily聯名款小學者超輕量護脊書包Pro 2－至尊之戰，博客來「開學展」活動特價3,380元。圖／博客來提供
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韓國Oxford積木長方形便當餐盒 ，博客來「開學展」活動特價199元。圖／博客來提供
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《從讀書到考試，你可以更好！找回動力、高效學習，提高成就感的學霸5大科致勝筆記》，博客來「開學展」活動79折特價387元。圖／博客來提供
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《國小康軒新挑戰測驗卷數學三下（111學年）》，博客來「開學展」活動78折特價129元。圖／博客來提供
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《國小康軒新挑戰學習評量社會五下（111學年）》，博客來「開學展」活動78折特價148元。圖／博客來提供
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PENTEL限量文具組，博客來「開學展」活動特價340元。圖／博客來提供
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ZING日日便當盒旗艦版（全配版）極簡白，博客來「開學展」活動2月15日前特價900元，任選兩件85折。圖／博客來提供
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