momo「樂公益」攜世界展望會 推動「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」線上捐款

土耳其與敘利亞邊境發生規模7.8強震，兩國罹難人數統計已超過數萬人，台灣人紛紛響應捐助善款送暖至災區。momo「樂公益」緊急啟動數位公益募款行動，與世界展望會合力推動「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」線上捐款，提供信用卡、行動支付（Apple Pay）等便利捐款方式，號召民眾以一己之力小額捐款100元（起），所得全數將用於土耳其與敘利亞賑災支持，成為災區兒童及家庭緊急安置的助力。

momo「樂公益」數位公益行動無國界。根據世界展望會回應團隊傳回的第一手災區畫面，多數房屋全倒或半倒，人們無家可歸或不敢回家；然而當地氣溫接近零度，災民只能冒著雨雪露宿街頭。此次momo「樂公益」愛心送暖至土耳其與敘利亞災區，攜手世界展望會共同推動線上募款，募集所得將全數化為賑災行動助力，協助世界展望會提供震災兒童及家庭所需之糧食、水飲等民生必需品，以及帳棚、毯子、床墊、防水布、暖爐等緊急抗寒物資。