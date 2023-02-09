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momo「樂公益」攜世界展望會 推動「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」線上捐款

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
momo「樂公益」與世界展望會合力推動「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」線上捐款，號召民眾以一己之力助災區兒童及家庭緊急安置。圖／momo提供
momo「樂公益」與世界展望會合力推動「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」線上捐款，號召民眾以一己之力助災區兒童及家庭緊急安置。圖／momo提供

土耳其敘利亞邊境發生規模7.8強震，兩國罹難人數統計已超過數萬人，台灣人紛紛響應捐助善款送暖至災區。momo「樂公益」緊急啟動數位公益募款行動，與世界展望會合力推動「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」線上捐款，提供信用卡、行動支付（Apple Pay）等便利捐款方式，號召民眾以一己之力小額捐款100元（起），所得全數將用於土耳其與敘利亞賑災支持，成為災區兒童及家庭緊急安置的助力。

momo「樂公益」數位公益行動無國界。根據世界展望會回應團隊傳回的第一手災區畫面，多數房屋全倒或半倒，人們無家可歸或不敢回家；然而當地氣溫接近零度，災民只能冒著雨雪露宿街頭。此次momo「樂公益」愛心送暖至土耳其與敘利亞災區，攜手世界展望會共同推動線上募款，募集所得將全數化為賑災行動助力，協助世界展望會提供震災兒童及家庭所需之糧食、水飲等民生必需品，以及帳棚、毯子、床墊、防水布、暖爐等緊急抗寒物資。

響應momo土耳其及敘利亞賑災募款活動，即日起至3月10日消費者可於momo樂公益「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」公益專頁單次捐款金額100元（起），並提供信用卡、行動支付（Apple Pay）等捐款方式，期許集結眾人之力讓「數位公益」發揮最大效益，將愛心跨越國境送至土耳其及敘利亞災區。

momo「樂公益」與世界展望會合力推動「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」線上捐款，號召民眾以一己之力助災區兒童及家庭緊急安置。圖／momo提供
momo「樂公益」與世界展望會合力推動「搶救土耳其及敘利亞震災兒童」線上捐款，號召民眾以一己之力助災區兒童及家庭緊急安置。圖／momo提供

土耳其 敘利亞 捐款

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