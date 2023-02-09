快訊

土敘震災已超過萬人死亡：土耳其違建「就地合法」釀災？

2023賀歲檔國片再度慘敗 產業觀察家：關鍵問題是這個

相隔801天室內口罩終解禁 張上淳說明放寬4原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

FRED繽紛愛心時髦上手！情人節炫耀一下心心相印

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Pretty Women Precious 白金雙環鑽石戒指，18萬8,500元。圖／FRED提供
Pretty Women Precious 白金雙環鑽石戒指，18萬8,500元。圖／FRED提供

經典圖形的現代演繹，造就斐登珠寶（FRED）Pretty Woman系列獨一無二的標誌性美學。深入人心的「心心相印」設計，傳遞快樂精神、禮讚各種各樣的愛，成為貼身的珍貴配飾。在2023年西洋情人節前夕，FRED為此系列加添多款靈活多變的彩色硬寶石手鍊與三款白金和玫瑰金的Prescious新品，帶來閃耀多彩光芒。

Pretty Woman系列的心形主題象徵著愛的不同面向，全新玫瑰金手鍊採用兩顆大小鏤空「心心相印」的設計，心形墜飾兩面均鑲嵌彩色寶石，一款正反面鑲嵌鮮豔活潑的紅玉髓、一款鑲嵌對比鮮明的白色珍珠母貝和黑色縞瑪瑙，一款則是以白色珍珠母貝和綠色孔雀石相映襯。玫瑰金環繞的心形墜飾由一個可翻轉的飾釦固定，正面密鑲鑽石，背面則為光滑金屬，還能隨心情切換休閒或華麗造型。

而已鑽石為主要素材的全新Prescious新品，包括一條項鍊、一枚雙環戒指及一枚可變換配戴方式的時髦耳環。心形圖案吊墜採用雙面設計：一面以鑽石勾勒出精緻輪廓，另一面則是夾針處鋪鑲美鑽的拋光金質，吊墜可移動位置調節項鍊長度，鍊結上更點綴上四顆不對稱排列的精美迷你心形圖案。雙環戒指的心形圖案內圈鑲嵌鑽石，從心形延伸出一條鑲鑽的線條；靈活的耳環的採用同一概念設計，既可以作針式耳環，又可以作吊墜式耳環，且由於密鑲鑽石的垂墜部分為可拆卸式的設計，因此還能和心形部份分開戴在不同耳垂上，配戴度極高。

Pretty Women Precious 玫瑰金鑲鑽長鍊，37萬7,100元。圖／FRED提供
Pretty Women Precious 玫瑰金鑲鑽長鍊，37萬7,100元。圖／FRED提供
Pretty Women Precious可變換式玫瑰金垂墜鑽石耳環，11萬元。圖／FRED提供
Pretty Women Precious可變換式玫瑰金垂墜鑽石耳環，11萬元。圖／FRED提供
Pretty Women Hardstone珍珠母貝和孔雀石鑲鑽手鍊，70,700元。圖／FRED提供
Pretty Women Hardstone珍珠母貝和孔雀石鑲鑽手鍊，70,700元。圖／FRED提供
Pretty Women Hardstone珍珠母貝和縞瑪瑙鑲鑽手鍊，68,200元。圖／FRED提供
Pretty Women Hardstone珍珠母貝和縞瑪瑙鑲鑽手鍊，68,200元。圖／FRED提供
Pretty Women Hardstone紅玉隨鑲鑽手鍊，68,200元。圖／FRED提供
Pretty Women Hardstone紅玉隨鑲鑽手鍊，68,200元。圖／FRED提供
FRED全新PRETTY WOMAN Hardstone手鍊和 Precious系列，頌讚愛的不同面相。圖／FRED提供
FRED全新PRETTY WOMAN Hardstone手鍊和 Precious系列，頌讚愛的不同面相。圖／FRED提供

鑽石 戒指

延伸閱讀

情人節「粉」浪漫！送上愛心圖愛大方告白宣示情意

歡慶情人節 華航推14天限時優惠 飛日本萬元有找

華航情人節甜蜜促銷 飛琉球6,305元起

最想、最雷的情人節禮物大公開 男女大不同

相關新聞

成本飆升 八方雲集調漲產品售價約5%

成本不斷飆升，原料、食材及包裝等價格高漲，八方雲集今天宣布，因應原物料上漲及基本工資調漲，考量門市營運成本，八方雲集自2...

歡慶情人節 華航推14天限時優惠 飛日本萬元有找

西洋情人節將屆，中華航空推出限時機票促銷活動，提供台灣地區出發全航線經濟艙優惠，其中台北－琉球（沖繩）只要6305元起（...

餐飲漲價又一家 八方雲集：鍋貼、水餃漲5%

餐飲漲價潮繼續蔓延，因應原物料上漲及基本工資調漲，考量門市營運成本，八方雲集宣布自2023年2月13日起，調整部分產品價...

2023賀歲國片票房不如預期？專家分析這項習慣改變

2023年迎來春節連假天數最多的一年、同時也適逢疫情解封後的大紅利，今年春節連假共有十天，春節正式開始的前一週，同週上了兩檔「賀歲」國片，一個是帶著電視粉絲跟IP氣勢上檔的喜劇電影《我的婆婆怎麼把ＯＯ搞丟了》、另一檔則是有如《角頭》系列操作的黑幫片《山中森林》。

搶救情人節大作戰！約會何處去？送禮送到心坎裡

下週就是情人節啦！你是否已準備好怎麼與情人一起度過呢？不妨來趟藝文知性之旅吧，出發之前先來看看「瘋直擊」的展覽懶人包，觀展時就能在另一半面前侃侃而談，個人魅力大加分！

羅密歐與茱麗葉開演倒數 LEXUS車主享現場兌換節目冊活動

經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》20週年紀念巡演，台灣首站將在2月11日於臺中國家歌劇院開演。主辦單位聯合數位文創表示，為感謝Lexus贊助支持本次演出，特別推出Lexus車主專屬「免費兌換節目冊」活動，於2月11至28日在台巡演期間，各場次前100名車主，憑該場次票券及Lexus車鑰匙，可於現場兌換平裝節目冊一本。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦