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FRED繽紛愛心時髦上手！情人節炫耀一下心心相印
經典圖形的現代演繹，造就斐登珠寶（FRED）Pretty Woman系列獨一無二的標誌性美學。深入人心的「心心相印」設計，傳遞快樂精神、禮讚各種各樣的愛，成為貼身的珍貴配飾。在2023年西洋情人節前夕，FRED為此系列加添多款靈活多變的彩色硬寶石手鍊與三款白金和玫瑰金的Prescious新品，帶來閃耀多彩光芒。
Pretty Woman系列的心形主題象徵著愛的不同面向，全新玫瑰金手鍊採用兩顆大小鏤空「心心相印」的設計，心形墜飾兩面均鑲嵌彩色寶石，一款正反面鑲嵌鮮豔活潑的紅玉髓、一款鑲嵌對比鮮明的白色珍珠母貝和黑色縞瑪瑙，一款則是以白色珍珠母貝和綠色孔雀石相映襯。玫瑰金環繞的心形墜飾由一個可翻轉的飾釦固定，正面密鑲鑽石，背面則為光滑金屬，還能隨心情切換休閒或華麗造型。
而已鑽石為主要素材的全新Prescious新品，包括一條項鍊、一枚雙環戒指及一枚可變換配戴方式的時髦耳環。心形圖案吊墜採用雙面設計：一面以鑽石勾勒出精緻輪廓，另一面則是夾針處鋪鑲美鑽的拋光金質，吊墜可移動位置調節項鍊長度，鍊結上更點綴上四顆不對稱排列的精美迷你心形圖案。雙環戒指的心形圖案內圈鑲嵌鑽石，從心形延伸出一條鑲鑽的線條；靈活的耳環的採用同一概念設計，既可以作針式耳環，又可以作吊墜式耳環，且由於密鑲鑽石的垂墜部分為可拆卸式的設計，因此還能和心形部份分開戴在不同耳垂上，配戴度極高。
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