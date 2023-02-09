FRED繽紛愛心時髦上手！情人節炫耀一下心心相印

經典圖形的現代演繹，造就斐登珠寶（FRED）Pretty Woman系列獨一無二的標誌性美學。深入人心的「心心相印」設計，傳遞快樂精神、禮讚各種各樣的愛，成為貼身的珍貴配飾。在2023年西洋情人節前夕，FRED為此系列加添多款靈活多變的彩色硬寶石手鍊與三款白金和玫瑰金的Prescious新品，帶來閃耀多彩光芒。

Pretty Woman系列的心形主題象徵著愛的不同面向，全新玫瑰金手鍊採用兩顆大小鏤空「心心相印」的設計，心形墜飾兩面均鑲嵌彩色寶石，一款正反面鑲嵌鮮豔活潑的紅玉髓、一款鑲嵌對比鮮明的白色珍珠母貝和黑色縞瑪瑙，一款則是以白色珍珠母貝和綠色孔雀石相映襯。玫瑰金環繞的心形墜飾由一個可翻轉的飾釦固定，正面密鑲鑽石，背面則為光滑金屬，還能隨心情切換休閒或華麗造型。