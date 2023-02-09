全亞洲首發！7-ELEVEN會員服務嵌入Google Pay國際支付　刷新購物體驗

全亞洲首發！為搶攻會員行動支付經濟，7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈跨海與Google Pay國際支付深度合作，應用數位科技創新系統串接模式，將會員、點數、支付整合為一，打造更流暢、便捷的購物體驗。即日起到逾6,600家7-ELEVEN門市購物結帳時，開啟已綁定OPEN POINT會員帳戶的Google Pay，感應一下立即完成支付、累點、存發票載具3大流程，為顧客省去開啟多重App、等待結帳的時間，同時簡化門市作業程序、提升顧客服務量能。

金管會提出2023年非現金支付交易金額達到6兆元、交易筆數相較2020年底成長50%，7-ELEVEN積極推動多元、創新的非現金支付服務響應，更為全亞洲首家以「會員生態圈」串聯「國際支付」加值服務的零售業者，目前已跨海與Google Pay完成會員╳支付系統整合。

7-ELEVEN以會員、點數、支付3大策略，打造跨通路、跨品牌的OPEN POINT生態圈，服務會員數已逼近1,600萬，自2014年起領先同業、成為在地首家將會員服務嵌入多元支付的零售業者，陸續將OPEN POINT生態圈觸角深入各大支付工具，目前已有10大支付工具完成OPEN POINT會員系統整合，包含icash2.0、icash Pay、OPEN錢包、街口支付、LINE PAY、台新PAY、Pi錢包、橘子支付、悠遊付、Google Pay，近3年來會員綁定支付服務使用人次倍數成長，2023年與國際支付合作後，將有望再創服務人次新高。