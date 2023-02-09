挖起來！全家便利商店推「蘋果牛奶酷繽沙」全新吃法　口感容量再升級

把握假日好時光，出門郊遊必備甜點、飲品，全家便利商店新推出「蘋果牛奶酷繽沙」，從吃法、口感、容量三大體驗全面升級，推出非「挖」不可的新吃法，將牛奶風味冰淇淋與蘋果風味冰沙等比例完美調和，使用青森蘋果丁、焦糖脆粒入料，再加上容量增量20%，每一口都能品嘗幸福滋味；另外全家便利商店私品茶與KKday合作推出同時具有日風及韓風的櫻花杯，粉嫩外型讓你出遊都有好心情。

全家便利商店酷繽沙全新風貌亮相，即日起推出新口味「蘋果牛奶酷繽沙」，從吃法、口感、容量三大體驗全面升級，包括以新型特殊開口設計杯蓋，增加以湯匙挖的全新吃法，可品嘗到滿滿的剉冰口感，大口吃透心涼，消費者可依喜好選擇以吸管直飲或湯匙挖吃；牛奶風味冰淇淋與蘋果風味冰沙以1：1方式均勻混和，搭配酸甜蘋果丁與焦糖脆粒，讓美味更有層次；酷繽沙容量同步增加20％，更滿足療癒。「蘋果牛奶酷繽沙」售價65元，即日起至2月21日使用全盈+PAY可享優惠價55元。

現在正是櫻花盛開時，出遊賞櫻當然也要粉嫩登場，全家便利商店與KKday合作，以插畫風格結合日韓風景、櫻花、草莓等元素推出期間限定「櫻花杯」，除了即日起至3月7日享私品茶全品項任選第2杯7折之外，2月10日至2月12日限時3天使用全盈+PAY即享「永豐餘生技熱桂圓紅棗海燕窩」、「熱黑糖薑茶」加10元多一杯。

全家便利商店草莓櫻花季多款甜點零食即日起引爆少女心，更同步推出「下一站！櫻國」莓好假期三大活動：即日起至3月7日使用全家便利商店會員App，每位會員每天可享一次免費刮刮樂遊戲，除了有機會刮中私品茶、各式草莓季甜點及零食優惠之外，還有機會刮中KKday抵用金，數量有限，送完為止；即日起至3月7日全家便利商店會員購買指定商品單筆滿179元即可獲得一次抽獎機會，有機會抽中KKday日韓雙人旅遊金、SAKURA美膚沐浴熱水器、SAKURA RO淨水器等超過萬元價值好禮；即日起至2月21日限時集章趣活動，於活動期間消費累積滿500元即送100元全家購物金（消費滿200元可折抵），首推PABLO草莓雙餡起司塔、草莓巧克力雙餡泡芙，以及有整顆草莓的草莓大福等。