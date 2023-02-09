真的到死都要穿！史上最傳奇牛仔褲迎150歲 推出復刻紀念款

真的是到死都想穿！丹寧服飾大廠Levi’s®揭露曾有501®褲款的忠實粉絲遺願是死後要和自己的褲款一同下葬；不僅如此，要求所有參加告別式的親友們都要穿著501®褲出席，說明了這條史上最傳奇的牛仔褲為何能走過150年，依舊受到不同世代的消費者所追捧。

Levi’s的501®牛仔褲，是歷史上唯一能跨越兩世紀，卻依舊是熱門的服裝單品。因此在漫漫的150年裡，不同世代的消費者也跟501®褲款產生連結，於是Levi’s擷取了其中數個有趣的故事，推出長達一年的The Greatest Story Ever Worn（連載百年丹寧傳奇）活動，並找來導演Martin de Thurah執導廣告。其一就是多年來口耳相傳的故事，一位Levi’s®忠實粉絲生前遺願是：死後要和自己的501®一同下葬；不僅如此，還要求所有參加告別式的親友們都要穿501®出席。Levi’s®品牌行銷副總裁Chris Jackman也表示：「市場上很難有甚麼單品，能夠像501®一樣，長期以來被大家所認同，並成為眾人生活中的共同記憶」。

丹寧服飾大廠Levi’s®透過廣告揭露曾有501®褲款粉絲遺願，要求所有參加告別式的親友們都要穿著501®褲出席。圖／Levi’s®提供

於是在501®牛仔褲迎來150歲的今年，Levi’s深受資料庫中的原版1954年褲型啟發，推出復刻款男款501®褲，跟原創版本相比更高腰、修身且略呈錐形的褲管剪裁，無論搭配靴款、或踩上球鞋皆宜。而為女性推出的，則是取自1981年版本的女款501®，除了是首款專為女性打造的501®丹寧褲，還具備高腰版型搭配大腿部位加寬、略呈圓弧錐形的褲管剪裁，凸顯80年代流行元素。同時為紀念501®的150周年，亦將推出限定版單品，結合眾多特色，包括150周年雙馬皮標、正面為Levi’s® Logo及背面「150」字樣呈現特製紅旗標、繡在內裡周年紀念標籤、印有周年識別的內口袋，內面刻有「1873-2023」字樣，以及150年來幾乎都沒改變的經典排釦。

迎來150歲的今年為女性推出的則是取自1981年版本的女款501®褲。圖／Levi’s®提供

迎來150歲的今年，Levi’s深受資料庫中的原版1954年褲型啟發，推出復刻款男款501®褲。圖／Levi’s®提供

Levi’s® 501 81闊型丹寧褲4,390元。圖／Levi’s®提供