蠟筆小新陪你購物去 悠遊付momo購物網消費滿萬即贈摺疊購物車
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自2月9日起至2月28日止，使用悠遊付在momo購物網單筆消費滿10,000元，並在3月1日至3月10日透過momo購物網活動頁面登記，即可獲贈「蠟筆小新 我型我速摺疊購物車」一台，每momo購物網同一身分帳戶限獲贈一台，限量1,200台，額滿為止。
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