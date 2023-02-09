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蠟筆小新陪你購物去 悠遊付momo購物網消費滿萬即贈摺疊購物車

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
使用悠遊付在momo購物網消費，單筆滿10,000元並在指定期間完成登記，即可獲贈「蠟筆小新 我型我速摺疊購物車」一台。悠遊卡公司提供
使用悠遊付在momo購物網消費，單筆滿10,000元並在指定期間完成登記，即可獲贈「蠟筆小新 我型我速摺疊購物車」一台。悠遊卡公司提供

蠟筆小新迷切勿錯過！悠遊付與momo購物網攜手合作，推出消費滿額贈活動，活動期間使用悠遊付在momo購物網消費，單筆滿10,000元並在指定期間完成登記，即可獲贈「蠟筆小新 我型我速摺疊購物車」一台，讓蠟筆小新陪你一起出門購物。

「蠟筆小新 我型我速摺疊購物車」重量輕便易攜帶，內嵌式上蓋安心防塵最乾淨，更貼心附上可調式伸縮拉桿，讓使用者在拖行時更省力，可承重達20公斤，是你輕鬆購物的好幫手。

自2月9日起至2月28日止，使用悠遊付在momo購物網單筆消費滿10,000元，並在3月1日至3月10日透過momo購物網活動頁面登記，即可獲贈「蠟筆小新 我型我速摺疊購物車」一台，每momo購物網同一身分帳戶限獲贈一台，限量1,200台，額滿為止。

購物網 momo 悠遊付

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