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Kiwi「中空」巧搭Saint Laurent「貓眼」上身曬神秘

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
貓眼造型水晶裝飾太陽眼鏡，41,800元。圖／GUCCI提供
貓眼造型水晶裝飾太陽眼鏡，41,800元。圖／GUCCI提供

身上的配件從來都不只是裝飾，更是個人風格的體現或強化。Saint Laurent推出新款Blaze貓眼（Cat Eye）風格墨鏡，以誇張的量體、輪廓與獨特細節，成為臉上的輕奢珠寶，並已為多為KOL、名人搶先配戴。

在《全明星運動會》紅隊中表現亮眼的席惟倫，以粗織黑白雙排釦大衣搭配尖頭靴與黑色手拿包，加上寬版的Blaze貓眼墨鏡，大曬「全明星」規格強勢氣場；LOL李涵Kiwi則將Blaze墨鏡結合了長版燈芯絨劍領西裝外套搭配牛仔褲，黑色頭巾並大秀好身材，讓人聯想到美國黑色電影（Film Noir）中的致命女性（femme fatale）風格。

事實上，具有尾端上揚特色輪廓的貓眼墨鏡，一度在1940至1950年代間為主流，並不時在近代明星名人身上展現復古風格穿搭。而Saint Laurent新款Blaze貓眼墨鏡具有誇張、方形的貓眼風格，同時側邊並裝飾以YSL金屬品牌標示，展現出無法忽視、如火焰的存在感，並有黑色、哈瓦那色二種配色，已在Saint Laurent專賣店、YSL.com網站上販售。

此外Burberry也有相似設計，例如玳瑁紋醋酸纖維板料的貓眼墨鏡側邊有著Burberry字樣裝飾，同樣帶有懷舊氣息，此外GUCCI的貓眼墨鏡除了浮誇的翼形邊框鑲嵌水晶，鏡腳上再有琺瑯製作的GUCCI字樣，戲劇效果十足，訂價41,800元；Bottega Veneta則透過材質的選用，像是Angle混色透明膠框太陽眼鏡將原本1950的懷舊貓眼賦予了果凍般的清澈水嫩，時髦也前衛，訂價14,600元。

Saint Laurent Blaze貓眼墨鏡，已於Ysl.com網站或Saint Laurent專賣店中販售。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent Blaze貓眼墨鏡，已於Ysl.com網站或Saint Laurent專賣店中販售。圖／Saint Laurent提供
Burberry棕色玳瑁紋貓眼太陽眼鏡，10,500元。圖／翻攝自Burberry官方網站
Burberry棕色玳瑁紋貓眼太陽眼鏡，10,500元。圖／翻攝自Burberry官方網站
KOL李函Kiwi以寬大燈芯絨西裝搭配黑頭巾、貓眼墨鏡，大秀懷舊神秘氛圍。圖／Saint Laurent提供（合成圖）
KOL李函Kiwi以寬大燈芯絨西裝搭配黑頭巾、貓眼墨鏡，大秀懷舊神秘氛圍。圖／Saint Laurent提供（合成圖）
GUCCI的貓眼墨鏡在鏡腳的琺瑯GUCCI字樣，戲劇效果十足、晚宴派對必備。圖／GUCCI提供
GUCCI的貓眼墨鏡在鏡腳的琺瑯GUCCI字樣，戲劇效果十足、晚宴派對必備。圖／GUCCI提供
在《全明星運動會》紅隊中表現亮眼的席惟倫，以粗織黑白雙排釦大衣搭配尖頭靴、黑色手拿包和Blaze貓眼墨鏡，展現出無時無刻的「全明星」級氣場。圖／Saint Laurent提供
在《全明星運動會》紅隊中表現亮眼的席惟倫，以粗織黑白雙排釦大衣搭配尖頭靴、黑色手拿包和Blaze貓眼墨鏡，展現出無時無刻的「全明星」級氣場。圖／Saint Laurent提供
Angle混色透明膠框太陽眼鏡，14,600元。圖／Bottega Veneta提供
Angle混色透明膠框太陽眼鏡，14,600元。圖／Bottega Veneta提供
超大輪廓的Blaze貓眼墨鏡，除了如建築般的雕塑感，更意外帶來「小臉」效果。圖／Saint Laurent提供
超大輪廓的Blaze貓眼墨鏡，除了如建築般的雕塑感，更意外帶來「小臉」效果。圖／Saint Laurent提供

YSL Burberry

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