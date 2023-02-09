Kiwi「中空」巧搭Saint Laurent「貓眼」上身曬神秘

身上的配件從來都不只是裝飾，更是個人風格的體現或強化。Saint Laurent推出新款Blaze貓眼（Cat Eye）風格墨鏡，以誇張的量體、輪廓與獨特細節，成為臉上的輕奢珠寶，並已為多為KOL、名人搶先配戴。

在《全明星運動會》紅隊中表現亮眼的席惟倫，以粗織黑白雙排釦大衣搭配尖頭靴與黑色手拿包，加上寬版的Blaze貓眼墨鏡，大曬「全明星」規格強勢氣場；LOL李涵Kiwi則將Blaze墨鏡結合了長版燈芯絨劍領西裝外套搭配牛仔褲，黑色頭巾並大秀好身材，讓人聯想到美國黑色電影（Film Noir）中的致命女性（femme fatale）風格。

事實上，具有尾端上揚特色輪廓的貓眼墨鏡，一度在1940至1950年代間為主流，並不時在近代明星名人身上展現復古風格穿搭。而Saint Laurent新款Blaze貓眼墨鏡具有誇張、方形的貓眼風格，同時側邊並裝飾以YSL金屬品牌標示，展現出無法忽視、如火焰的存在感，並有黑色、哈瓦那色二種配色，已在Saint Laurent專賣店、YSL.com網站上販售。