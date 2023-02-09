情人節「粉」浪漫！送上愛心圖愛大方告白宣示情意

2023年西洋情人節將至，是否已經選好最能打動另一半的禮物了？不論告白、或是為戀情加溫，浪漫的粉紅色調與最具代表性的愛心圖案無疑是最超人氣的選擇。

來自巴黎的Dior由洋溢浪漫詩意的Dior Bandana圖騰宣告濃情蜜意。這款出自Maria Grazia Chiuri所設計的Dior 2023早春度假系列中的圖騰，點綴著扇形和蔓藤花紋的圖案，巧妙地重新詮釋了西班牙塞維亞女性美麗飄逸洋裝的蕾絲裝飾，紅色及黑色愛心圖案更為系列作品添上一份甜蜜驚喜。除了Dior Bandana圖騰，亦有一系列愛心形狀的甜美設計，包括Lady Dior經典籐格紋變身為愛心格紋，以及點綴紅色水晶的愛心金屬首飾，傳遞這個浪漫季節的濃情蜜意。

熱情華麗的義大利品牌凡賽斯（Versace）精挑細選一系列深受歡迎的設計，包括Versace Allover印花帆布手提袋、絲巾，以及最適合送給戀人隨身攜帶的手鍊、吊飾和首飾等小物，加上義大利文中意指「我愛你」的「Ti Amo」字樣，於情人節期間在品牌官方網站Versace.com獨家發售，其他各式深具品牌辨識度的情人節精選獻禮亦會在Versace.com內的專頁和全球Versace專門店發售。