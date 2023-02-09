話題潮鞋又要來了！PHANTACi再次聯手Reebok、CLOT跨界Nike

PHANTACi再次聯手Reebok推出限定鞋款、CLOT不落人後跨界Nike、新銳設計師打造「陰陽功夫鞋」，而日本潮牌A Bathing Ape的經典BAPE® SK8 STA鞋，也換上新配色，話題滿滿，讓消費者不知道該挑哪一雙入手！

由「周董」周杰倫成立的潮牌PHANTACi去年曾推出與Reebok合作的Question Low鞋，引起熱烈討論。而今年雙品牌再次攜手，便以經典的Instapump Fury鞋為基礎，運用不同材質與紋路，拼湊出層次感豐富鞋身，透過經典配色作為視覺核心，細節包括鞋跟與鞋底加入象徵PHANTACi的桃紅配色點綴，鞋頭與鞋舌的漆皮材質設計，鞋側再配襯黑色Logo。鞋底搭載Reebok獨有Hexalite緩震氣墊，加上鞋側身的鏤空設計、下方分離式中底和中足碳纖維板 ，提升回彈腳感的同時提高抓地力，預計2月18日發售。

PHANTACi X Reebok Instapump Fury聯名鞋，5,280元。圖／PHANTACi提供

而由陳冠希擔任創意總監的CLOT則以「陰陽哲學」出發，找來Nike與新銳設計師Harry Wong合力打造出CLOT x Nike「CLOTEZ」鞋，透過功夫鞋輪廓及三合一的設計詮釋太極陰陽主題，2月10日上市。CLOTEZ鞋以太極圖黑白色調來點綴，後鞋跟位置繡有「功」和「夫」二字，抽繩扣則印上陰陽符號。此外，鞋款採用三合一設計，除了能一起穿著，也可拆開成運動鞋及便鞋兩個獨立鞋款，供室內穿著的運動鞋款擁有白色皮革鞋面並綴有黑色Swoosh標誌，而霧黑色便鞋則以功夫鞋輪廓呈現，再配上白色鋸齒形鞋底，提供最大抓力。而且，每雙CLOTEZ鞋都附有一對可拆卸鞋墊，可加至便鞋內，以增添舒適度。

CLOT x Nike「CLOTEZ」鞋，約4,500元。圖／CLOT提供

另外，迎接新一季到來，A Bathing Ape的BAPE® SK8 STA鞋款也擺脫冬日寒冷蕭瑟的沉寂氛圍，從自然中擷取靈感，推出橘色、灰色和綠色三款繽紛新配色，賦予鮮活亮麗的矚目外觀。全新的鞋款利用帶有夢幻感的漸變全皮革包裹，STA標誌部分則運用透明PVC亮面材質，在明暗深淺的變幻之間帶出光澤度與層次精緻感。