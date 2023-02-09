歡慶情人節 華航推14天限時優惠 飛日本萬元有找

西洋情人節將屆，中華航空推出限時機票促銷活動，提供台灣地區出發全航線經濟艙優惠，其中台北－琉球（沖繩）只要6305元起（未稅）、台北－廣島7469元起（未稅）及台北－福岡也只要9215元起（未稅）等，萬元以下就能衝國人最喜愛的日本。

華航表示，即日起至2月22日，推出為期14天的西洋情人節促銷活動，活動期間內購買2月13日起至 5月底台灣地區出發的經濟艙機票可享優惠，如台北－釜山8478元起（未稅）、台北－大阪1萬441元起（未稅）、台北－馬尼拉5801元起（未稅）、台北－清邁8032元起（未稅）、獨家航線台北－帛琉9816 元起（未稅）；長程航線如台北－溫哥華2萬2310元起（未稅）、台北－紐約2萬8557元起（未稅）等。

華航表示，看好疫後旅運復甦，各航線持續增班載客，也將於3月26日起，復飛台北－羅馬航線，每周二、四、日從台北出發，每周一、三、五自羅馬回程，即刻購票優惠現省超過3000元，來回未稅最低2萬4095元起，台北-維也納只要2萬4987元起（未稅）。

此外，為了慶祝東南亞新航點開航，華航精選多條航線限時促銷，包含台北－宿霧4805元起（未稅）、台北－峴港6745元起（未稅）、台北－新加坡6745元起（未稅）及台北－檳城8200元起（未稅）。

相關活動辦法可參考華航官網資訊