羅密歐與茱麗葉開演倒數 LEXUS車主享現場兌換節目冊活動

經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》20週年紀念巡演，台灣首站將在2月11日於臺中國家歌劇院開演。主辦單位聯合數位文創表示，為感謝Lexus贊助支持本次演出，特別推出Lexus車主專屬「免費兌換節目冊」活動，於2月11至28日在台巡演期間，各場次前100名車主，憑該場次票券及Lexus車鑰匙，可於現場兌換平裝節目冊一本。

《羅密歐與茱麗葉》20週年巡演，由「第一羅密歐」達米安．薩格（Damien Sargue）與「初代茱麗葉」希西莉亞．卡拉（Cécilia Cara）兩大卡司領銜，首次進行台中、台北、高雄三地巡演。本次將於2月11日至2月12日臺中國家歌劇院、2月16日至2月19日台北流行音樂中心、2月24日至2月28日高雄衛武營國家歌劇院演出。票券售罄倒數中，聯合數位文創提醒廣大劇迷把握最後搶票機會，一睹經典卡司帶來的精湛演出。

感謝共同贊助Lexus支持音樂盛事，Lexus致力於體現「Experience Amazing」的品牌精神，此次贊助經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》20週年巡演，盼為觀眾帶來無與倫比的藝文饗宴。活動同步感謝指定運輸長榮海運及指定航空長榮航空，持續支持國內藝文活動。購票請上 udn售票網 ，客服專線請洽(02)2649-1688。

※Lexus車主兌換節目冊活動

時間：演出開演前及中場休息時間。

方案：車主憑該場次演出票券及Lexus車鑰匙，可於演出現場紀念品販售櫃台兌換「平裝節目冊」1本。每組(票券+鑰匙)限兌換1本，每場限量100本，數量有限兌完為止。