Global Mall會員需要筆記！「每月9日」購物獨享優惠

Global Mall環球購物中心因應會員數突破百萬，今年會員服務、回饋再升級深化，「寵愛會員年」回饋首波推出「9號環球會員日」，每月9號當日會員可享三大專屬好康：包括線上購物領券享9折、線下館內消費點數3倍送、指定商品會員獨享優惠價3折起，會員線上線下皆享優惠。

深耕會員生態圈已成為百貨長期經營的重要課題。環球購物中心在2022年迎來百萬會員數，其中會員消費力道包括消費業績成長幅度、客單價等的指標數據均遠高於非會員，因此2023年持續鎖定會員深度經營，推動「寵愛會員年」，透過數位累兌點數多用途、精準客製化互動、專屬好康擴大升級，盼讓會員感受差異化服務，進而提升更高黏著度。

環球購物中心指出，「9號環球會員日」自1月起首度推出獲熱烈迴響，9號當日會員業績成長近3成。不只推出常態性會員專屬活動，春季好時光檔期也加碼會員回饋結合商品優惠，包括餐飲消費點數3倍贈、放大抵、扣點換萬元飯店住宿券，9號會員日加上春季檔期加碼，消費滿額最高可享點數6倍送。