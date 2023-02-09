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Global Mall會員需要筆記！「每月9日」購物獨享優惠

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新北中和夢特嬌「萊賽爾纖維床包被單組」原價14,800元、2月9號會員日獨享價4,950元。
新北中和夢特嬌「萊賽爾纖維床包被單組」原價14,800元、2月9號會員日獨享價4,950元。

Global Mall環球購物中心因應會員數突破百萬，今年會員服務、回饋再升級深化，「寵愛會員年」回饋首波推出「9號環球會員日」，每月9號當日會員可享三大專屬好康：包括線上購物領券享9折、線下館內消費點數3倍送、指定商品會員獨享優惠價3折起，會員線上線下皆享優惠。

深耕會員生態圈已成為百貨長期經營的重要課題。環球購物中心在2022年迎來百萬會員數，其中會員消費力道包括消費業績成長幅度、客單價等的指標數據均遠高於非會員，因此2023年持續鎖定會員深度經營，推動「寵愛會員年」，透過數位累兌點數多用途、精準客製化互動、專屬好康擴大升級，盼讓會員感受差異化服務，進而提升更高黏著度。

環球購物中心指出，「9號環球會員日」自1月起首度推出獲熱烈迴響，9號當日會員業績成長近3成。不只推出常態性會員專屬活動，春季好時光檔期也加碼會員回饋結合商品優惠，包括餐飲消費點數3倍贈、放大抵、扣點換萬元飯店住宿券，9號會員日加上春季檔期加碼，消費滿額最高可享點數6倍送。

另外，全台8店也精選多款春季居家、開學季商品及美食，推限量「會員日」獨享價3折起，包括新北中和夢特嬌「萊賽爾纖維床包被單組」原價14,800元、會員日獨享價4,950元；蕾莉歐「櫻花樹香水50ml」原價1,800元、會員日獨享價1,080元；因應開學季，桃園A8 adidas包款7折，桃園A19全國電子「acer Aspire A315 四核文書筆電」原價17,900元、會員日獨享價9,999元。

新北中和HOLA Petite「USERWATS實木香氛融蠟燈-錵HANA」原價4,250元，優惠價3,600元。
新北中和HOLA Petite「USERWATS實木香氛融蠟燈-錵HANA」原價4,250元，優惠價3,600元。
板橋車站這味泰泰「泰式海鮮叻沙麵套餐」原價362元、2月9號會員日獨享價299元。圖／Global Mall提供
板橋車站這味泰泰「泰式海鮮叻沙麵套餐」原價362元、2月9號會員日獨享價299元。圖／Global Mall提供
Global Mall今年推出「9號環球會員日」，每月9號會員享線上購物9折、線下點數3倍送、獨享優惠3折起。圖／Global Mall提供
Global Mall今年推出「9號環球會員日」，每月9號會員享線上購物9折、線下點數3倍送、獨享優惠3折起。圖／Global Mall提供
Global Mall春季會員回饋，2月13日至19日App扣6,000點可換礁溪寒沐酒店一泊二食住宿券。圖／Global Mall提供
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桃園A19全國電子「acer Aspire A315 四核文書筆電」原價17,900元、2月9號會員日獨享價9,999元。圖／Global Mall提供
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Global Mall春季會員回饋，2月13日至19日App扣3,000點可兌換福容大飯店住宿券。圖／Global Mall提供
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環球購物中心 桃園 業績

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