最想、最雷的情人節禮物大公開 男女大不同

準備迎接2月14日「西洋情人節」，上班族有無浪漫的慶祝計畫，或是因疫情關係被迫「疫外」取消？心中最盼望收到什麼禮物？yes123求職網「情人節慶祝計畫與過節孤獨指數調查」，結果發現對於情人節禮物，男性「最希望」收到的西洋情人節禮物是「智慧型手機」，最不想收到「花束」；女性首選則是「另一半親製的禮物」，最不想收到「玩偶娃娃」。

yes123求職網的調查，38.7%青年上班族目前「未婚，而且沒有男女朋友」，另外37.5%屬於「未婚，不過有男女朋友」，因此總計「未婚的」占了76.2%；剩下23.8%為「目前已婚」。把「已婚」與「有男女朋友」的比率相加，現階段算是「有另一半」的，合計也占了61.3%。

對於情人節慶祝計畫，調查發現，60.2%表示，「確定有慶祝情人節的計畫」，高於去年的55.8%。假如有計畫慶祝西洋情人節，在可複選狀況下，主要活動依序為：「吃浪漫大餐」(67.5%)、「送禮物、送花」(52.1%)、「寫情書或卡片、唱情歌」(33.6%)，以及「去摩鐵(MOTEL)慶祝」(29.8%)、「看夜景、夜遊兜風」(23.8%)。

在平均預算方面，則落在5,837元，少於去年的6,221元。

對有另一半的上班族來說，都非常期待收到禮物！yes123求職網調查發現，以男性上班族來說，今年「最希望」收到的西洋情人節禮物，在可複選狀況下，前五名為：「智慧型手機」(35%)、「另一半親製的禮物」(32.8%)、「運動用品」(31.1%)，以及「手表」(28.8%)、「情書」(25.4%)。

反之，男性上班族「最不希望」收到的禮物，在可複選狀況下，前五名是：「花束」(30.8%)、「現金或紅包」(29.1%)、「鑽戒」(27.4%)，以及「玩偶娃娃」(25.1%)、「金飾」(23.4%)。

女性上班族部分，今年「最希望」收到的西洋情人節禮物，在可複選狀況下，前五名是：「另一半親製的禮物」(35.2%)、「現金或紅包」(32.7%)、「百貨禮券」(28.1%)，以及「智慧型手機」(25.1%)、「情書」(22.1%)。

女性上班族「最不希望」收到的禮物，在可複選狀況下，前五名為：「玩偶娃娃」(29.4%)、「巧克力」(27.4%)、「花束」(24.9%)，以及「名牌包」(22.9%)、「服飾」(20.9%)。