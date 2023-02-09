台灣也能學做莫札瑞拉起司 「這裡」有體驗課程

美食節目或國外酪農影視作品中出現的外表光亮、質地彈性、風味清淡溫和的莫札瑞拉起司，台灣也能體驗製作及品嚐；農委會畜試所舉辦畜產品加工進階選修班及高職學校的體驗課程；歡迎有興趣的加工業者、學校或推廣單位洽詢。

畜試所所長黃振芳表示，畜試所研究莫札瑞拉起司的製作已獲成果，相關技術可供食農教育、研習推廣、學校課程或技術轉移應用。

黃振芳表示，莫札瑞拉起司的製作技術分為專業版及簡易版，專業版供業者技術轉移應用，簡易版則供各機構進行食農教育、研習推廣或學校課程活動。無論是在畜試所辦理的畜產品加工進階選修班，或是高職學校的體驗課程，參與的業者及學生都表達了高度興趣，認為國內製作起司的相關課程很少，實際體驗的經驗難能可貴。

畜試所表示，莫札瑞拉起司源自於義大利，其製作重點在加熱拉伸技術，藉此達到外表光亮、質地彈性之效果。其口感富彈性，風味清淡溫和，可直接食用或應用於料理，尤其是烘培後牽絲的誘人景象（如焗烤及披薩），讓消費者印象深刻。

畜試所表示，近年來國人飲食多元化，國內起司產業也開始萌芽發展，相較於液態乳製品，起司產品的研究較少。為了滿足業者的技術需求及民眾的好奇心，畜試所投入研究資源建立各種起司技術及知識，以供應國內產、學、研應用；希望透過技術的分級推廣，增加民眾對國產起司的正確認知及刺激業者技術發展，進而開發更多元豐富的國產乳製品。