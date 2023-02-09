台中海線飯店搶攻情人節商機 也有業者搭浮現祭活動推優惠

2月14日是西洋情人節，台中港區全新開幕試營運的震大金鬱金香酒店搶攻情人商機，自2月12日起至18日期間推出「愛我久久義法情人套餐」，雙人每套甜蜜價2599加一成服務費；台中港酒店推出「浮現祭專屬住房優惠」，即日起至2月28日止，持「浮現祭2023-世界的冒險」活動票根，入住台中港酒店有吃住優惠。

震大金鬱金香酒店推出情人節優惠，可享用到主廚設計的8道義法料理套餐，用餐當晚入住套房以上房型，可再享有房價直接抵用2599元；相關訂房與訂位諮詢可洽酒店: 04-2657 7001