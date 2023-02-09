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台中海線飯店搶攻情人節商機 也有業者搭浮現祭活動推優惠

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中港區全新開幕試營運的震大金鬱金香酒店搶攻情人商機，自2月12日至18日推出「愛我久久義法情人套餐」。圖／震大金鬱金香酒店
台中港區全新開幕試營運的震大金鬱金香酒店搶攻情人商機，自2月12日至18日推出「愛我久久義法情人套餐」。圖／震大金鬱金香酒店

2月14日是西洋情人節，台中港區全新開幕試營運的震大金鬱金香酒店搶攻情人商機，自2月12日起至18日期間推出「愛我久久義法情人套餐」，雙人每套甜蜜價2599加一成服務費；台中港酒店推出「浮現祭專屬住房優惠」，即日起至2月28日止，持「浮現祭2023-世界的冒險」活動票根，入住台中港酒店有吃住優惠。

震大金鬱金香酒店推出情人節優惠，可享用到主廚設計的8道義法料理套餐，用餐當晚入住套房以上房型，可再享有房價直接抵用2599元；相關訂房與訂位諮詢可洽酒店: 04-2657 7001

台中年度海線音樂盛事「浮現祭2023-世界的冒險」將在2月25、26日展開，選在台中清水舉辦，位於台中梧棲區台中港酒店距離活動現場約15分鐘車程，推出「浮現祭專屬住房優惠」即日起至2月28日止，持「浮現祭2023-世界的冒險」活動票根，入住台中港酒店雅緻雙人房3680元起，並贈2客翌日自助式百匯早餐，另享館內免費設施三溫暖、健身房；訂房專線(04)-2656-8888轉9 (訂房組) 。

台中港區全新開幕試營運的震大金鬱金香酒店搶攻情人商機，自2月12日至18日推出「愛我久久義法情人套餐」。圖／震大金鬱金香酒店
台中港區全新開幕試營運的震大金鬱金香酒店搶攻情人商機，自2月12日至18日推出「愛我久久義法情人套餐」。圖／震大金鬱金香酒店
2023浮現祭將在台中清水舉辦，台中港酒店推出住宿雙人房優惠，搭配活動人潮需求。圖／台中港酒店提供
2023浮現祭將在台中清水舉辦，台中港酒店推出住宿雙人房優惠，搭配活動人潮需求。圖／台中港酒店提供
2023浮現祭將在台中清水舉辦，台中港酒店推出住宿雙人房優惠，搭配活動人潮需求。圖／台中港酒店提供
2023浮現祭將在台中清水舉辦，台中港酒店推出住宿雙人房優惠，搭配活動人潮需求。圖／台中港酒店提供

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