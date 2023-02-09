冠軍和牛來了！美福舉辦「鹿兒島黑牛日本一」研討會

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
和牛三明治。圖／美福提供。
和牛三明治。圖／美福提供。

鹿兒島縣於第12回「和牛奧運」贏得「內閣總理大臣賞」最高榮譽，適逢邊境解封，特別組團來台，分享此冠軍榮耀。美福貿易日前特別與日本JA全農共同舉辦「鹿兒島黑牛日本一」研討會，現場邀請到台北美福大飯店 晴山日本料理湯本誠料理長，與米其林一星俺達の肉屋主廚鍾佳憲，現場示範料理、分切。

被稱為「和牛奧運」的「全國和牛能力共進會」，每5年舉辦一次，去年2022年10月舉辦第12回，共有來自日本41個道府縣的438頭和牛參加比賽，其中鹿兒島黑牛在9個競賽類別（包含牛隻脂肪品質、綜合評價…等），榮獲6個最高獎項，並在種牛評選中獲得「内閣總理大臣賞」的最高榮譽。

鹿兒島黑牛以猶如霜降雪花般細緻的油花為其特徵，肉與優質脂肪搭配恰當，品嘗起來入口即化，可口甘美。無論是做成壽喜燒、涮涮鍋、炙燒牛肉壽司或煎牛排，都十分味美。一般民眾可於美福食集內湖門市或美福線上購物購買。

連續三年蟬聯米其林一星，擅長以全牛為料理的俺達の肉屋主廚鍾佳憲認為，和牛會因等級、產地，風味上略有差異，但可以從牛隻本身肉質油花的分佈、針對不同部位給予不同方式的料理、醬汁搭配，一樣能吃得精巧、美味。

以日本精緻料理為專長的台北美福大飯店晴山日本料理湯本誠料理長，帶來三道不同風味的和牛料理，分別為「壽喜燒」、「和牛大根湯」及「和牛三明治」。其中「和牛三明治」看似簡單，一口咬下卻令人十分驚艷。和牛先厚切調味以65度左右低溫舒肥約半小時，再下鍋煎至5至7分熟，佐以原塊肉清修的筋膜加入洋蔥蔬果多種香料，熬煮3小時以上的完美醬汁，讓牛肉風味更加乘。

美福貿易表示，自2017年9月日本重新開放和牛進口，日本和牛幾乎成為高檔牛肉的全新指標，無論日式燒肉、鐵板燒和日本料理都以日本和牛為號召，近年來因疫情因素，越來越多消費者也傾向在家料理，也越多越多人選擇生鮮和牛作為禮品，進而帶動和牛市場，每年進口量以10%～15%成長。其中，鹿兒島所飼養的肉用牛中，絕大都是黑毛牛、飼養頭數佔全國約20%，是日本第一大產地，相對也是日本和牛中價格較平穩、貨源穩定供應的產地。

鹿兒島黑牛以猶如霜降雪花般細緻的油花為其特徵，圖／美福提供。
鹿兒島黑牛以猶如霜降雪花般細緻的油花為其特徵，圖／美福提供。
第12回「鹿兒島黑牛日本一」肉品展示。圖／美福提供。
第12回「鹿兒島黑牛日本一」肉品展示。圖／美福提供。
「鹿兒島黑牛日本一」親善大使團來到台灣。圖／美福提供。
「鹿兒島黑牛日本一」親善大使團來到台灣。圖／美福提供。
擅長全牛料理的俺達の肉屋主廚鍾佳憲，示範背肩部位如何從原塊肉的油質紋路與結締組織走向快速分切。圖／美福提供。
擅長全牛料理的俺達の肉屋主廚鍾佳憲，示範背肩部位如何從原塊肉的油質紋路與結締組織走向快速分切。圖／美福提供。
台北美福大飯店晴山日本料理湯本誠料理長示範和牛料理。圖／美福提供。
台北美福大飯店晴山日本料理湯本誠料理長示範和牛料理。圖／美福提供。

日本料理 日本和牛 脂肪

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