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G-SHOCK把經典表款縮小了！孫盛希上手示範既甜又帥穿搭

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
G-SHOCK WOMEN台灣代言人孫盛希詮釋GMD-S5600系列腕表。圖／Casio提供
G-SHOCK WOMEN台灣代言人孫盛希詮釋GMD-S5600系列腕表。圖／Casio提供

Casio旗下品牌G-SHOCK在去年找來歌手孫盛希擔任WOMEN系列台灣代言人；情人節前夕，品牌除了曝光縮小並更換新色的經典表款，更能看到孫盛希搶先上手配戴，詮釋既甜又帥氣的搭配造型。

提到G-SHOCK很多人想到的就是40年前推出的5600方型表款，即使很多女生都想配戴，但礙於表徑不得不放棄。所幸，品牌也聽到消費者心聲，並作出回應，因此在WOMEN支線中把經典5600腕表，針對女性手腕打造更精巧與輕薄的尺寸，表徑縮小3.8毫米mm，厚度也減少1.5毫米，增加配戴舒適度。而且，G-SHOCK還利用金屬表扣與按鈕點綴在霧面表身上款添增精緻度及高級感，而玻璃蒸鍍表盤搭配光澤鏡面，在光線的照射下閃閃發亮。共推出4款配色，豐富顏色選擇，可以搭配任何穿搭風格。孫盛希也在隨之曝光的形象影片中，透過休閒俏麗穿搭風格配戴全新的GMD-S5600-8腕表，自在享受輕鬆音樂氛圍。

孫盛希在曝光的形象影片中，透過休閒俏麗穿搭風格配戴全新GMD-S5600-8腕表，自在享受輕鬆音樂氛圍。圖／Casio提供
孫盛希在曝光的形象影片中，透過休閒俏麗穿搭風格配戴全新GMD-S5600-8腕表，自在享受輕鬆音樂氛圍。圖／Casio提供

流行腕飾品牌Daniel Wellington則延續品牌DNA，在情人節前夕推出兩款星辰手鍊流金系列全新腕表。把珍珠母貝、水晶與金屬三大元素融合，並運用在Petite 5-Link與Quadro 5-Link表款，提供三種顏色選擇。其中鍍玫瑰金的手表款式，配置珍珠母貝表盤，隨著光線變換，會呈現不同紋理及光澤，還裝飾12顆的Preciosa捷克工藝水晶，更讓設計增添獨一無二的精緻感。

G-SHOCK WOMEN GMD-S5600系列腕表，共推出4款配色，豐富顏色選擇，可以搭配任何穿搭風格。圖／Casio提供
G-SHOCK WOMEN GMD-S5600系列腕表，共推出4款配色，豐富顏色選擇，可以搭配任何穿搭風格。圖／Casio提供

G-SHOCK WOMEN GMD-S5600-8腕表，3,200元。圖／Casio提供
G-SHOCK WOMEN GMD-S5600-8腕表，3,200元。圖／Casio提供

G-SHOCK WOMEN GMD-S5600-2腕表，3,200元。圖／Casio提供
G-SHOCK WOMEN GMD-S5600-2腕表，3,200元。圖／Casio提供

G-SHOCK WOMEN GMD-S5600-7腕表，3,200元。圖／Casio提供
G-SHOCK WOMEN GMD-S5600-7腕表，3,200元。圖／Casio提供

G-SHOCK WOMEN GMD-S5600-1腕表，3,200元。圖／Casio提供
G-SHOCK WOMEN GMD-S5600-1腕表，3,200元。圖／Casio提供

Daniel Wellington星辰手鍊流金系列Quadro 5-Link腕表，8,190元。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington星辰手鍊流金系列Quadro 5-Link腕表，8,190元。圖／Daniel Wellington提供

Daniel Wellington星辰手鍊流金系列Petite 5-Link腕表，7,290元。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington星辰手鍊流金系列Petite 5-Link腕表，7,290元。圖／Daniel Wellington提供

品牌 腕表 情人節

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