現省80元！繼光香香雞「黃金鴨香寶」買1送1 只有7天

繼於春節推出雞鴨塊「黃金鴨香寶」之後，連鎖炸物「繼光香香雞」自2月9日起，再推出蕃茄醬、酸甜醬、糖醋醬等3種沾醬，並且呼應情人節到來，還有「買1送1」的限時優惠，現省80元，並還有鴨香滿足餐、歡樂分享餐同步登場。

為慶祝品牌50年所推出的「黃金鴨香寶」，為雞肉、鴨肉混合調製而成雞鴨塊，完全無骨，並且有愛心、黑桃、梅花等造型，酥炸後可以搭配新推出的「蕃茄醬」、「糖醋醬」或是香辣的「酸甜醬」（3款擇1），每份5入，售價80元。為慶祝情人節，2月9日至2月15日期間，還有黃金鴨香堡買1送1的優惠，現省80元。組合中也包含愛心造型的黃金鴨香寶，更能呼應情人節氣氛。