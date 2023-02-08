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新貨到！Bottega Veneta全新Andiamo包 冰淇淋色太甜美
隨著國境解封，行動、冒險的氣氛也益發鮮明。Bottega Veneta在創意總監Matthieu Blazy的創意下，延續品牌經典Intrecciato編織皮革工藝，推出全新「Andiamo」包款，並再度彰顯了品牌理念：Craft in Motion的工藝與生活風格姿態。
Andiamo翻譯成中文後可為「我們走吧！（Let’s Go）」的意涵，除了展現直觀的行動力聯想，更象徵了全世界在國境重新開啟後，人們所嚮往的旅行與探險，在在需要一顆風格包款的真切相伴。新款Andiamo系列包款採用柔軟的牛皮編織而成，細節處並以黃銅打造的立體繩結裝飾，具有裝飾效果亦不失大方，全系列更將分為大、中、小三種尺寸，並有石灰棕、白色、冰河色、冰淇淋色、酒紅色、深棕色、深綠色等多種成色可供選擇，價格則自11萬9,300元至23萬8,600元不等。
先前Bottega Veneta的23春夏大秀舉辦時，秀場中的模特兒則曾以寬版格紋襯衫，或牛仔褲、T恤搭配毛衣披風搭配上Andiamo包款，展現出愜意的自由姿態。且無論下一趟的出遊將會是台灣、佛羅倫斯、東京或紐約？Andiamo！
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