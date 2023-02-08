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鹽酥雞＋麻辣湯頭！石研室×師園「鹽酥雞火鍋」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麻辣鍋尬鹽酥雞，每鍋408元。記者陳睿中／攝影
麻辣鍋尬鹽酥雞，每鍋408元。記者陳睿中／攝影

鹽酥雞與石頭火鍋，一直都是台灣街頭代表性的國民料理。主打台式爆炒石頭火鍋的「石研室」，本次攜手老字號鹽酥雞「師園」，自即日起推出限定款「爆炒鹽酥雞石頭鍋」及「麻辣鍋尬鹽酥雞」，將師園鹽酥雞加入石頭鍋、麻辣鍋中，帶來全新的創意滋味。為慶祝聯名新品上市，消費鍋物還可以49元加購「師園鹽酥雞」1份，現省30元。

2016年於台中起家的「石研室」，主打將台灣料理經爆炒烹調後，製作成充滿特色的石頭火鍋，目前全台共有7間分店；至於「師園鹽酥雞」則是已有近40年歷史的鹽酥雞品牌，被評選為「全台必吃的5大鹽酥雞」之一。而師園所推出的「鹽酥雞冷凍包」，也可方便民眾享受招牌滋味。

本次雙品牌聯名推出的兩款鍋物中，「爆炒鹽酥雞石頭鍋」是先將蒜頭及洋蔥放入石頭鍋中爆炒，再倒入師園鹽酥雞炒至金黃焦香，最後沖入以蔬果及大骨熬煮的經典原湯。爆炒過的鹽酥雞不僅增添湯頭風味，吸收湯汁後也呈現截然不同的滋味與口感，每鍋368元。另款「麻辣鍋尬鹽酥雞」則使用以辣椒、花椒、大紅袍及數種中藥材熬煮的麻辣湯頭為底，再加入整包的師園鹽酥雞。鹽酥雞沾附麻辣湯頭後，更顯微辛微辣的爽快感，還可搭配麻辣鴨血與豆腐品嚐，每鍋408元。

兩款聯名鍋物自即日起至3月31日期間限時供應，石研室為慶祝與師園首度聯名，2月28日至3月31日期間，來店消費任一鍋物，即可用優惠價49元加購師園鹽酥雞1份（原價79元），讓民眾挑戰更多創意吃法。

搭配湯汁品嚐的師園鹽酥雞，更添軟潤口感與香氣。記者陳睿中／攝影
搭配湯汁品嚐的師園鹽酥雞，更添軟潤口感與香氣。記者陳睿中／攝影
爆炒鹽酥雞石頭鍋，每鍋368元。記者陳睿中／攝影
爆炒鹽酥雞石頭鍋，每鍋368元。記者陳睿中／攝影

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