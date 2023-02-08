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周董也收藏他的作品！UNIQLO首次聯名藝術家花井佑貴

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO以藝術經典與電玩遊戲為題，推出四大系列UT，其中包含首度聯名、受潮流界矚目的日本藝術家花井祐介。圖／UNIQLO提供
UNIQLO以藝術經典與電玩遊戲為題，推出四大系列UT，其中包含首度聯名、受潮流界矚目的日本藝術家花井祐介。圖／UNIQLO提供

迎接換季穿搭需求，UNIQLO以藝術經典與電玩遊戲為題，推出四大系列UT，其中包含首度聯名、廣受潮流藝術界矚目的日本Pop Art藝術家花井祐介，將會提供4款T恤與配件，預計2月13日發售。

藝術家花井祐介在去年發行NFT系列，立刻就吸引「周董」周杰倫的注意，並且成為收藏者之一。花井祐介以其風格鮮明的人物藝術聞名，繪畫與玩偶作品皆受到許多知名人士的喜愛，連同樣知名的藝術家KAWS也是其粉絲。此次花井祐介與UNIQLO UT合作，以「向前邁進（ONE STEP FORWARD）」為設計理念，透過四個圖騰：摘取星星、大步往前走、投射紙飛機和推開一扇門的人物背影來傳達往前邁進的寓意。圖中人物表情看似厭世頹廢，但細節中有著「向上向前」，表達積極正向意涵，而且這系列UT運用回收聚酯纖維材質製成，更推出兩款花色的可攜式收納袋。

COS X YEBOAH聯名迷你男裝系列格紋羊毛大衣。圖／摘自COS官網
COS X YEBOAH聯名迷你男裝系列格紋羊毛大衣。圖／摘自COS官網

不只UNIQLO有跨界合作，H&M旗下高端品牌COS也與自學成才的設計師Reece Yeboah呈現YEBOAH聯名迷你男裝系列。Reece Yeboah利用漫畫中誇張的爆炸幾何圖案，以及亮黃色、「YEBOAH」字樣貫穿整個系列，他解釋這次的設計概念是「永不放棄」，混合城市、西倫敦和鄉村元素，還結合部分於迦納期間的兒時回憶。整個系列提供包括36件單品，其中不可錯過的就是格紋羊毛大衣，採用厚重羊毛混紡面料製成，經過拉絨處理，配有方領、貼邊口袋和背面單開衩；黃色提花格紋，讓人想起Reece Yeboah在迦納時穿的校服。

UNIQLO UT花井祐介系列可攜式收納環保袋，390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UT花井祐介系列可攜式收納環保袋，390元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UT花井祐介系列T恤，590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UT花井祐介系列T恤，590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UT花井祐介系列T恤，590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UT花井祐介系列T恤，590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UT花井祐介系列可攜式收納環保袋，390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UT花井祐介系列可攜式收納環保袋，390元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UT花井祐介系列T恤，590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UT花井祐介系列T恤，590元。圖／UNIQLO提供

藝術家 UNIQLO

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